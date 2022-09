CACHO PLANA . SU PASION POR EL AUTOMOVILISMO, PERO NO DEJA DE PENSAR EN LA ACTUALIDAD POLITICA

Cacho Plana en Tardes Informales, nos contó sobre su pasión del automovilismo, pero antes hablo de política.

«Si bien estoy alejado de la política, no escapo a lo que todos vemos y vivido», comenzó Plana diciendo. Quien hemos atravesado por la vida política tenemos una forma de ver las cosas, y analizar estos momentos, en lo que vemos esta «grieta», que no estoy para nada de acuerdo, creo que debemos llegar a un dialogo, para que la gente vea que el político busca llevar una solución para toda la comunidad y no para el mismo.

A partir de ahi, dijo Cacho Plana, «yo estoy muy enojado, trato de no contaminar me, con lo que uno escucha y ve.»