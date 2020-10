Carta de Marcelo Byrne tras su renuncia

Después de la Conferencia de prensa del Intendente Alessandro, el Secretario de seguridad Marcelo Byrne renunció a su cargo. Aquí te presentamos la carta que envió a los medios :

Me dirijo a su prestigioso medio de comunicación, con el fin de llevar a su conocimiento y de la sociedad toda, que en la fecha he decidido RENUNCIAR al cargo que ocupe hasta el dia de hoy de SECRETARIO DE SEGURIDAD MUNICIPAL.- Las razones no las pondré de manifiesto por el solo hecho de no herir susceptibilidades o malas interpretaciones.- Dejo el cargo con la tranquilidad de haber tratado de cumplir con las expectativas que pusieron en mi no solo el ejecutivo municipal sino la sociedad toda.- Para aquellos que seguramente opinan en contrario, solo les digo que intente llevar seguridad y tranquilidad a la ciudad con todos los medios logísticos y humanos que tenia a mi alcanze pero quizás eso no fue suficiente y motivó a que diera por terminada mi gestión.- Solo deseo que quien me reemplace cumpla su función en pos de lograr la tranquilidad al vecino, ya sea en materia de inseguridad como en otros hechos de distintos ribetes.- Muy agradecido por el apoyo recibido no solo de los medios de comunicación, sino que de los pobladores de esta querida ciudad y compañeros de trabajo.- Les envio un fuerte abrazo, saludandolos muy cordialmente.- MARCELOS.D.BYRNE.-