Comunicado de Consejeros Escolares

Ante las expresiones públicas de los Consejeros Arimay y Mansilla donde se nos atribuye haber cometido irregularidades administrativas en relación a la facturación del mes de abril de los proveedores de transporte escolar, los Consejeros Escolares firmantes que representamos la mayoría del Cuerpo y una diversidad de extracciones políticas manifestamos públicamente lo siguiente:

– La crisis social y económica que atravesamos acentuada por las consecuencias de la pandemia nos exige una mirada solidaria con nuestros vecinos en consonancia con las políticas actuales de asistencia a los sectores más afectados por la crisis.

– La supuesta irregularidad administrativa que enuncian Arimay y Mansilla representó una decisión consensuada por la mayoría del cuerpo y obrante en actas dando respuesta a un reclamo explícito y por escrito del sector del transporte escolar respaldado por la Cámara del Transporte Escolar de la Provincia de Buenos Aires.

– Los transportistas no fueron convocados a trabajar durante la segunda quincena de marzo y durante el mes de abril cuando la normativa los autorizaba a realizar tanto el reparto de bolsones de mercadería como la entrega de material pedagógico. La logística de entrega de bolsones la realizó una empresa pergaminense (única oferente hasta entonces).

– Respecto a la entrega de cuadernillos, los Consejeros Arimay y Mansilla se negaron a que se repartieran, situación expresada en Sesión del 26/05/2020 en la que el Cuerpo por mayoría no dio consentimiento a esa propuesta.

– Desde el comienzo de la pandemia los transportistas estuvieron en todo momento a disposición del Consejo Escolar y la decisión mayoritaria se inscribió en un marco de excepcionalidad dado por el aislamiento social que no permite cumplir con el vínculo contractual primario (transporte de alumnos).

– Existió un acuerdo obrante en actas en el que los transportistas escolares se comprometían a recuperar días en meses venideros dentro del año en curso. En el espíritu mayoritario del Cuerpo primó la necesidad de preservar el vínculo laboral entre dichos proveedores y la DGCyE.

– Durante el mes de marzo se aplicó el mismo criterio sin que existiera cuestionamiento alguno y por unanimidad se decidió reconocer 2 días más de facturación a cada proveedor, por estar a disposición del Consejo. Situación que como la del mes de abril contó con las certificaciones de Jefatura Distrital requeridas por la Dirección de Logística.

– Se hicieron las consultas necesarias y es la propia Dirección General de Cultura y Educación la que autoriza mensualmente los pagos que se cuestionan. A pesar de ello y aún con el dinero depositado en la cuenta, contando con el número de orden de pago correspondiente (a nuestro entender constancia suficiente para emitir los cheques), no se ha efectivizado ningún pago del mes cuestionado y nos encontramos a la espera de las indicaciones pertinentes de la Dirección Provincial de Consejos Escolares.

-No podemos permitir que se ponga en duda la honestidad de cada uno de nosotros, porque somos personas de bien, docentes, formadores y educadores, que tenemos familia y trabajamos por la comunidad educativa de nuestra ciudad. Podemos equivocarnos como cualquiera pero jamás hemos obrado de mala fe y mucho menos aceptar que se haya cometido un delito o que nos quedamos con dinero del estado.

En síntesis se obró y se seguirá obrando con honestidad y responsabilidad, cuidando el trabajo de las familias de Salto y siendo conscientes de que la crisis profunda por la que atravesamos exige que tengamos una mirada solidaria con nuestros alumnos, con las familias, con nuestros proveedores y con todos los trabajadores de Salto.

Salto, 15/07/2020.

VAI, Dana

MUZA, Leopoldo

VIDAL, Claudia

VALACO, Fabián

Consejeros Escolares del Distrito de Salto