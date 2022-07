CONSEJO ESCOLAR : ATENCIÓN ASPIRANTES A PORTEROS Y PERSONAL AUXILIAR

En el caso que algún aspirante cuente con más de un curso, se le otorgará dos (2) puntos más por cada curso adicional.

Asimismo los aspirantes deberán presentar también al momento de la inscripción certificado médico de aptitud psicofísica emitido por autoridad sanitaria nacional, provincial o municipal y -aquellos aspirantes en posición expectante- certificado de antecedentes penales.

Los Consejos Escolares junto con la Dirección de Administración de Recursos Humanos arbitrarán los medios necesarios para la realización de la inscripción on line durante el mes de agosto en el mes de septiembre verificarán la documentación subida a la plataforma a fin de a) validar su inscripción si estuviera completo b)requerir la documentación que no hubiera sido ingresada c) recibir la documentación de quienes habiendo cumplimentado la inscripción on line no pudieron subir los archivos de documentación respectivos.-