Daniel Arimay: “Hay falta de políticas publicas “

Con respeto al tema de usurpaciones, donde el bloque opositor se estaba ocupando, Daniel Arimay comento que son varios los temas al respecto.

En primera instancia, el concejal hablo sobre la situación de las viviendas ubicadas sobre Orfelia Gonzalez y su fondo sobre Malvinas Argentinas, están hablando con los vecinos, hay escrituras diferentes, y según dichos de Arimay habría duda sobre el manejo de la municipalidad de ese tiempo.

Con respecto a los nuevos barrios de STIA explico que esta muy bien el trabajo que esta haciendo, no se trato en el HCD por que no hay ningún expediente, si bien esta de acurdo en un 99 por ciento con los dichos de Scacheri ( en nota anterior)hay un 1 por ciento en el que no esta de acuerdo que tiene que ver con primero presentar el proyecto ante las autoridades y luego accionar sobre las obras.

Luego el concejal Arimay de Juntos por el cambio, explico la ordenanza de Banco de tierras y que si bien esta aprobada el gobierno local no la pone en vigencia, y hay muchos terrenos que los vecinos pueden obtener en cuotas y con un bajo interés

Escucha la entrevista