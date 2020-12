Daniel Coronel : Transito, Fiestas clandestinas, control de alcoholemia

Desde el área de transito y control urbano están realizando un trabajo de prevención, con varios operativos de transito, y secuestros de vehículos, hablamos con Daniel Coronel, jefe de esa área.

El comienzo del alcohol, a horas tempranas y las fiestas clandestinas hacen que no alcancen los recursos humanos, ademas con lo que ello significa las fiestas en la zona rural,donde no hay seguridad, manifestó Coronel.

Antes se realizaban los controles de alcoholemia a la salida de los boliches, pero hoy hay varios frentes abiertos y complica el trabajo.

En cuanto al transito, el crecimiento de la ciudad, hace que las motos también proliferen y el transito se torne mas denso, la falta de conocimiento y de respeto a las reglas, entorpecen la actividad del personal de esta área.

Hay muchas motos secuestradas,que la gente no viene a retirar. Los secuestros se realizan por que no tiene licencia sus conductores, no tienen seguros, sin luces, o por el caño de escape.

