Daniel Spadone: La unidad es el valor más importante que tiene el peronismo

Quien estuvo reunido con el Bloque oficialista por un proyecto presentado desde su espacio político nota: https://saltoenred.com.ar/fuerte-apoyo-al-proyecto-para-modificar-ganancias/

Spadone marco la preocupación de Sergio Masa para con los trabajadores para mejorar su salario en este momento tan complicado.

Si bien Spadone manifestó su ocupación en la gerencia de obras sociales, en estos momentos de incumplimientos de las prepagas u obras sociales, pero no se puede evadir que es un año político y seguramente comenzara a transitar la política partidaria para darle la mejor opción a la ciudadanía. Hizo un llamamiento a la población, a quienes se quejan , a quienes hablan de la política, que sería bueno que participen, no es la primera vez que el ex concejal invita a la participación.

El peronismo está viviendo algo extraordinario tres fuerzas poderosas, una coalición de partidos es nuevo para el peronismo, generalmente quien se sienta en el sillón de Rivadavia tiene el poder absoluto; hoy Alberto Fernandez , está evaluando esta situación nueva, en un contexto difícil que es la pandemia, que es un problema mundial. Al presidente siempre lo vi coordinador, no confrontativo.

Sobre la justicia fue muy claro, No está a la altura de las circunstancias, es claro lo que paso en la vecina ciudad de Rojas donde se vio que la justicia llego tarde.