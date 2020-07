Donación de plasma hablamos con la Dra. Cecilia Celotto

La donación de plasma es una posibilidad en Tardes Informales por FM CIUDAD 88.5 hablamos con la jefa de Hemoterapia del Hospital de Salto la Dra. Cecilia Celotto.

El plasma se obtiene a partir de una donación de sangre de un paciente recuperado de coronavirus.

La extracción y procesamiento está a cargo del Instituto Provincial de Hemoterapia, con sede en La Plata. Para la gente de Salto hay tres lugares posibles uno en Gral Rodriguez, y en Tres de febrero.

A la sangre se le realiza un procedimiento llamado “aféresis”, que separa el plasma del resto de los componentes de la sangre. Allí mismo se prepara la unidad requerida y se la envía a los hospitales bonaerenses que lo necesitan.

“Para ser aplicado, el paciente con coronavirus o su familiar más cercano debe firmar un consentimiento informado donde se le explica que es parte de un protocolo, y se les dan precisiones del alcance de esta terapia que aún es novedosa y se está investigando pero que, afortunadamente, comienza a mostrar resultados auspiciosos”, explico la Dra. Celotto

Un paciente en Salto, dijo que se sintió muy bien después de recibir el plasma.

Para ser donante ser mayor de 18 años y menor de 65, no tener enfermedades graves asociadas (diabetes, infartos, stent etc.), no tener enfermedad cardiovascular severa y no haber tenido embarazos, la personas que tienen tatuajes.

Para finalizar la jefa de Hemoterapia recordó la importancia de donar sangre, que si bien en estos momentos hay dadores que asisten, siempre hace falta. Ahora estan funcionando en Moreno 310, y para pedir turno lo podes hacer al 2474-415087/440408/563173

O CONTACTATE POR EL FACEBOOK DE @hemoterapiaSalto