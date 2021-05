Dos funcionarios comunican en sus redes que son COVID positivo

Lo primero e importante es decirles que se queden tranquilos y tranquilas que la oficina de Anses Salto estará abierta normalmente, ya que llevamos todas las medidas de Bioseguridad mientras trabajamos, barbijo y distanciamiento entre todo el personal. Y que a medida que mi salud me lo permita iré contestando sus consultas por messenger.

Saben que tenemos todas las redes para que puedan realizar trámites de manera virtual, pero si no pueden ahí estará todo el equipo de trabajo para recibirlos con turno y con barbijo!!!

Mayor contagiosidad significa esto, podes cuidarte como siempre pero al circular, al estar cerca de vecinos y vecinos que tal vez no tienen bien colocado su barbijo, bueno en esta segunda ola eso es muchísimo más riesgoso que antes, por eso bajar la circulación es vital!!

Julian Ainora

Hola a todos.

Quiero contarles que, siendo positivo de COVID-19 por nexo epidemiológico, estoy cursando la enfermedad con síntomas leves hasta el momento.

A pesar de todo lo que vemos a nuestro alrededor y de la información que proviene del país y del mundo, no está de más decir que esta pandemia aún no ha finalizado y que no deben dejarse de lado las medidas preventivas que cada uno de nosotros pueda tomar.

También a quien quiera vacunarse y aún no haya completado su inscripción le recuerdo que es un trámite muy sencillo y gratuito y que pueda hacerse en el portal Vacunate PBA

Y que Dios nos acompañe como comunidad en este momento tan difícil que, algún día, será un amargo tramo del pasado.