El radicalismo mira a 2023 y vuelve a Ferro con Manes como protagonista

El Comité Provincia de la UCR organiza un acto en un escenario que recuerda a la gesta de Alfonsín en el ’83. Habrá presencia de todos los distritos. La centralidad recuperada y la aspiración de conducir la alianza opositora de cara a las presidenciales dentro de dos años.

“Si algo se materializó el 12 de septiembre es que el radicalismo de la provincia de Buenos Aires recuperó centralidad hacia adentro de la política bonaerense, pero tan o más importante que eso, es que le devolvió al radicalismo una dimensión nacional”.

La frase, expresada por un hombre del riñón de la UCR bonaerense, marca a las claras el espíritu con que el Comité Provincia convoca a un acto para el próximo 28 de octubre en el microestadio de Ferro, en la Ciudad de Buenos Aires.

Según los organizadores, la convocatoria reunirá a unas 3.000 personas que llegarán desde todos los distritos de la Provincia, ideado para celebrar el triunfo electoral de Raúl Alfonsín, en el lejano 30 de octubre de 1984 y bajo el lema «El radicalismo volvió a la cancha».

La cita contará con la presencia de autoridades partidarias de la UCR nacional y provincial; gobernadores; intendentes; legisladores de Nación y Provincia; autoridades de los bloques parlamentarios (nacional y provincial); expresidentes del Comité Provincia y de la Juventud Radical y otros invitados especiales.

De acuerdo con un alto dirigente bonaerense, “entre 2003 y 2015 el radicalismo fue un espacio político con 24 expresiones ciertamente autónomas y con lógicas de construcción política más local que nacional. Entre 2015 y 2019 hubo un radicalismo que articuló el espacio que consiguió terminar con los 12 años ininterrumpidos del PJ en el poder. La novedad de 2021 es que ese radicalismo se convierte en un actor central de la oposición para 2023, no ya integrando un espacio diverso sino aspirando a conducir ese espacio plural”.

Acerca de la elección del escenario del acto, los radicales no pueden ocultar el simbolismo que tiene el estadio enclavado en el barrio porteño de Caballito. “Ferro no es para los radicales un lugar más. Ferro tiene una carga simbólica tan o más importante que el Obelisco. Fue en Ferro en donde la candidatura de Alfonsín tomó un vuelo inesperado en 1983 un mes antes de las elecciones del 30 de octubre de ese año. Ese día y en ese lugar con un acto masivo, el radicalismo sintió por primera vez que el peronismo de (Ítalo) Luder no era invencible”, explican.

El horizonte tiene a las generales de 2021 en el centro de mira para un renovado partido. Es por eso que aseguran que, a partir del 10 de diciembre, tendrá la mayor presencia institucionales en 20 años en Concejos Deliberante del conurbano, bloques con peso propio en la legislatura y un crecimiento excepcional luego de la elección que realizó con Manes.

“Este acto de Ferro debe ser mirado en este contexto: el de un partido que en un país donde la credibilidad de la política está en mínimos históricos, logra empatizar y generar expectativa en importantes sectores de la castigada clase media argentina”

Información de La Tecla