Fabricio Cabral: ” la paritaria de los trabajadores del correo solo un 8%

La actividad del correo fue declarada esencial al principio de la pandemia y nunca fueron llamados a paritarias

Estamos reclamando el aumento salarial, la empresa dictamino que este año no haya paritarias y cero por ciento de aumento, por lo tanto estamos reclamando por algo que consideramos justo”.Asi se manifestaban los empleados del correo en el 2018/2019

La situación no cambio este año Hemos convocado a varias reuniones para poder dialogar y la empresa siempre se negó”.

Nos hemos desempeñado nuestras tareas con un encomiable compromiso y sentido de la responsabilidad, sin ser reconocidos por ello en lo más mínimo». Expreso Fabricio Cabral del gremio de Trabajadores de correo, a FM Ciudad 88.5

Somos trabajadores esenciales, desde marzo que no paramos, y no hubo aumentos. La paritaria llego con un 8 % que es nada, Parece un chiste, pero no lo es.

Los sindicatos han hecho poco y nada parece, y al gobierno tampoco le interesó demasiado estas 16.600 familias que integran el Correo Argentino.

