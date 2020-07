Grupo Plana Primer remate virtual

Daniel “Cacho”Plana con mas de 40 años de rematador, en la firma familiar que comenzó su padre, el 15 de agosto realizara el primer remate virtual.

Plana resalto el momento de pandemia, que entiende que hay herramientas que se pueden usar para poder seguir con la empresa, que es importante reinventarse.

Esta posibilidad, permite no hacer extensos viajes, estar en un solo lado y rematar herramientas de tres ciudades … Por tal motivo invito a todos participar, a no tener miedo de lo nuevo. Una nueva era en remates vino y para quedarse. PLANA REMATES PRESENTA SU PRIMERA SUBASTA VIRTUAL!!! SÁBADO 15 DE AGOSTO 14:30 hs. TRACTORES – MAQUINARIAS AGRICOLAS-ARTÍCULOS RURALES. No olvides registrarse para poder participar de nuestros remates por internet Casa Central Administración: Av. Mitre 714 – Salto