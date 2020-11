Habrá temporada veraniega, confirmo Alessandro

Durante una entrevista cedida a los medios “Salto Hoy” y “Salto en Red”, el Jefe Comunal de la ciudad, Ricardo Alessandro, confirmó que habrá temporada veraniega en Salto. Sin embargo, sostuvo que será complicado, sobre todo el área de parrillas, aunque se está trabajando en la implementación de algunos protocolos.

“Creo que no hay ninguna otra posibilidad de que no se habilite la temporada. Si no la habilitamos lo harán a la fuerza”, indicó el Intendente al confirmar la noticia.

En ese sentido, Alessandro indicó que desde el Municipio “no queremos que la gente corra peligro, por eso vamos a poner los bañeros y todo lo que sea necesario en cuanto a precauciones y protocolos”.

Con respecto a cuáles serán los protocolos a implementar, el Intendente señaló que “aún no están definidos” y que “se está trabajando con el equipo sanitario”.

La apertura de la temporada no sólo incluiría a habitantes del Partido, si no que también cabe la posibilidad de que se extienda para los turistas, aunque ésto último no fue confirmado al 100 por ciento. “Se está evaluando”, concluyó.