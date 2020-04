Informe de Secretaria de seguridad, retención de vehículos

La SECRETARIA DE SEGURIDAD de la municipalidad de Salto comunica: con fecha lunes 27 pasado, un ciudadano de esta ciudad, a través de la red social facebook realizo publicación donde hace mención que un vehículo arrojo basura en la vía publica, siendo que en la imagen se visualiza el dominio y tipo de rodado.-

Esto genero intervención del JUZGADO DE FALTAS MUNICIPAL y el inicio de una CAUSA CONTRAVENCIONAL con el nro 324/20.-

Citado quien realizara la publicación, el mismo ratifico sus dichos razón por la que expidió orden de secuestro del rodado, el que se efectivizó en el día de ayer por personal de TRANSITO Y CONTROL URBANO en la calle CHILE de esta ciudad, tratándose de RENAULT CLIO COLOR BLANCO DOMINIO BGZ- 361 el cual fue retenido y trasladado al DEPOSITO MUNICIPAL DE RETENCIONES.-

Por otra parte en ocasión el 28 de abril se realizaba OPERATIVO CONTROL ACCESO HIPOLITO IRIGOYEN Y RUTA 191 se detecta el ingreso de automóvil FORD FOCUS COLOR CHAMPAGNE ocupado 3 tres masculinos, albañiles residentes en la vecina ciudad de arrecifes, cuyo conductor no aporto SEGURO OBLIGATORIO y ademas la LICENCIA DE CONDUCIR no es coincidente el domicilio figurativo con el de su DOCUMENTO DE IDENTIDAD, procediendo a la retención del automóvil y la negativa de ingreso a la ciudad de los mencionados trabajadores por no justificar su presencia.- En este caso el rodado también es trasladado al DEPOSITO MUNICIPAL DE RETENCIONES.- Ambos vehículos fueron puestos a disposición del Dr CESAR DIMANTOVA- JUEZ DE FALTAS MUNICIPAL quien resolverá al respecto.-