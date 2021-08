Informe Policial: Accidente de transito – UN APREHENDIDO POR DESOBEDIENCIA

ACCIDENTE DE TRANSITO

25/08/2021

Siendo las 11.45 horas se toma conocimiento de un accidente de tránsito ocurrido en Avenida Mitre y Lavalle. Al arribo se constata, que instantes antes, colisionaron un automóvil de la marca Volkswagen Bora, conducido por un masculino de 18 años de edad, y automóvil de la marca Peugeot 207 color gris, el cual era ocupado por un hombre y una mujer, ambos de 54 años de edad.

Éste último rodado termina chocando contra una columna de alumbrado público. A raíz del siniestro ambos ocupantes del Peugeot fueron derivados por el SAME al nosocomio local, quienes no presentaron lesiones de consideración; por lo cual no radican denuncia penal, intercambiando datos de sus seguro para posterior diligencia civil.-

UN APREHENDIDO POR DESOBEDIENCIA (INCUMPLIMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR DICTADA POR VIOLENCIA DE GENERO)

25/08/2021

Siendo las 22 horas, tras recibir llamado al abonado de emergencias, personal policial concurre al domicilio de calle Surinam entre Paraguay y Rojas, donde al arribo proceden a la aprehensión de un masculino de 56 años de edad, quien se encontraba incumpliendo medida cautelar para con el domicilio de su ex pareja de 35 años de edad, la que fuera dispuesta por el Juzgado de Paz local. – Interviene la fiscalía 5 de Mercedes.-