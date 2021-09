Informe Policial, varios accidentes este fin de semana

ACCIDENTE DE TRANSITO

05/09/2021

Siendo las 20:00 horas aproximadamente, se produjo accidente de tránsito en calle Avenida Antártida Argentina y calle Fillipone entre una pick – up y un motovehículo, si bien en primera instancia intervino la Dirección de Tránsito y personal policial los conductores de ambos rodados no sufrieron lesiones acordando ambos dar participación a sus correspondientes aseguradoras, motivo por el cual no se labraron actuaciones judiciales.-

LESIONES CULPOSAS

05/09/2021

Siendo las 19:20 horas, por razones que se tratan de establecer se produjo accidente de tránsito en Avenida Irigoyen y calle Walter Almirón, entre dos motovehículos.

En virtud del siniestro resultaron heridas una persona mayor de edad y dos menores, quienes fueron atendidos en el Hospital Local a raíz de las lesiones sufridas.-

Se labraron actuaciones caratuladas “Lesiones Culposas” con la intervención de la fiscalía 8 del Fuero Penal Juvenil de Mercedes. –

DAÑOS

05/09/2021

Siendo las 02:00 horas, personal policial de esta Dependencia procedió en inmediaciones de calle El Salvador y Gutiérrez Paz a la aprehensión de un sujeto mayor de edad, quien minutos antes había dañado automóvil.-

Se labraron actuaciones caratuladas “Daño” con la intervención de la fiscalía 5 de Mercedes.

DESOBEDIENCIA

04/09/2021

Siendo las 22:00 horas, a raíz de actuaciones que se sustanciaban en Comisarìa de la Mujer y la Familia Salto, personal de esta Dependencia se constituyó en un domicilio del Barrio “34 Viviendas” lugar donde procedió a la aprehensión de un sujeto mayor de edad quien se encontraba incumpliendo medida de prohibición de acercamiento ordenada por el Juzgado de Paz Letrado de Salto.-

Se labran actuaciones caratuladas “Desobediencia” con la intervención de la fiscalía 5 de Mercedes. –

AMENAZAS – RESISTENCIA A LA AUTORIDAD

03/09/2021

Siendo las 19:00 horas, a raíz de un llamado al abonado de emergencias “911” personal policial arriba a domicilio de calle Bolívar entre las calles Cerrito y Reconquista de esta ciudad, lugar donde proceden a la aprehensión de un masculino mayor de edad, quien amenaza a familiares, personal policial y se resiste en procedimiento.- Se labraron actuaciones caratuladas “Daño – Resistencia a la Autoridad” con intervención de la fiscalía 5 de Mercedes. –