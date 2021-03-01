Inscripción Cuidemos a los abuelos, Registro para el Barrio

PROGRAMA CUIDEMOS A LOS ABUELOS
INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES Y APERTURA DE REGISTRO PARA EL BARRIO
MEDIANTE EXPEDIENTE N° 4099-34715/18, la Municipalidad de Salto, llama por DIEZ (10) días a INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES Y APERTURA DE REGISTRO PARA EL BARRIO – PROGRAMA CUIDEMOS A LOS ABUELOS. Los interesados deberán inscribirse y retirar turnos durante un plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES, por el área de Desarrollo Social, en Avenida Hipólito Yrigoyen N° 56,de 07.00 a 12.00 hs.
El presente llamado se realiza en un todo de acuerdo a lo dispuesto por Ordenanza Municipal N° 126/94 y demás normativa vigente, concordante y complementaria.-
REQUISITOS PARA ACCEDER A LA INSCRIPCIÓN:
– CONTAR CON TRES (3) AÑOS DE RESIDENCIA (COMPROBABLE) Y/O DOMICILIO REAL EN EL PARTIDO DE SALTO AL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN
– EL SOLICITANTE DEBERÁ TENER COMO MÍNIMO SESENTA (60) AÑOS
– MATRIMONIOS Y/O UNIONES DE HECHO DONDE POR LO MENOS UNO DE LOS INTEGRANTES TENGA COMO EDAD MÍNIMA SESENTA (60) AÑOS
– PERSONAS CUYA EDAD MÍNIMA SEA SESENTA (60) AÑOS CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD A SU EXCLUSIVO CARGO
– HERMANOS DONDE UNO DE ELLOS TENGA COMO EDAD MINIMA SESENTA (60) AÑOS
– PERSONAS DE IGUAL SEXO TENGAN O NO RELACION DE PARENTESCO A PARTIR DE LOS SESENTA (60) AÑOS
– PERSONAS SOLAS CON EDAD MINIMA DE SESENTA (60) AÑOS
NO PODRÁN INSCRIBIRSE
– LOS QUE RESULTEN PROPIETARIOS DE BIENES INMUEBLES, TANTO EL SOLICITANTE COMO CUALQUIER MIEMBRO DEL GRUPO FAMILIAR EN EL ÁMBITO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
– LOS QUE RESULTEN TITULARES DE CRÉDITOS OFICIALES TANTO EL SOLICITANTE COMO CUALQUIER MIEMBRO DEL GRUPO FAMILIAR
– LOS QUE HUBIESEN OBTENIDO TERRENO EN COMODATO MEDIANTE ORDENANZA MUNICIPAL DEL H.C.D O RESULTEN OCUPANTES DE HECHO DE TERRENOS MUNICIPALES Y HUBIEREN CONSTRUIDO EN EL MISMO CASA-HABITACIÓN O INICIADO LA CONSTRUCCIÓN EL POSTULANTE NI NINGÚN MIEMBRO DEL GRUPO FAMILIAR
– QUIENES HUBIEREN RESULTADO ADJUDICATARIOS EN BARRIOS MUNICIPALES Y HUBIEREN SIDO DESCALIFICADOS O HUBIEREN RENUNCIADO A LA ADJUDICACION Y NO HUBIERE TRANSCURRIDO CINCO AÑOS DESDE LA DESCALIFICACIÓN Y/O RENUNCIA
– LOS QUE TENGAN CAUSA PENAL PENDIENTE O SE HALLEN CUMPLIENDO CONDENA Y HASTA TRES (3) AÑOS DESPUÉS DE HABERLA CUMPLIDO
LOS QUE TENGAN CAUSA PENAL PENDIENTE O SE HALLEN CUMPLIENDO CONDENA Y HASTA TRES (3) AÑOS DESPUÉS DE HABERLA CUMPLIDO