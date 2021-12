La Legislatura bonaerense aprobó la habilitación a los intendentes a presentarse a la reelección en 2023

Tras la aprobación en el Senado, la Cámara baja provincial convirtió en ley que el desbloqueo al tercer mandato consecutivo de los jefes comunales; una pelea que atravesó al Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

La modificación permite que el primero de los dos períodos a contabilizar sea el que comenzó en 2019 y no el iniciado en 2015, como indicaba la norma aprobada en 2016. El segundo mandato se contará como total más allá de ser cumplido parcialmente. La votación dividió a los bloques de Juntos y del Frente de Todos. Los legisladores que responden a María Eugenia Vidal y a Elisa Carrió, en la oposición, y a Sergio Massa, en el oficialismo, votaron en contra. Pero la mayoría de ambas bancadas apoyó las modificaciones.

Esta aprobación tomo varias repercusiones en el seno político saltense Expresiones que recogimos de sus redes sociales:

Diego Feo: Una vergüenza la votación de propios de JxC y extraños en la Legislatura de Buenos Aires permitiéndole muchísimos intendentes cumplir 3 mandatos. O sea 12 años en el poder. Digno el voto en contra de estas reelecciones de los legisladores en que nos referenciamos en el PRO SALTO, que supieron respetar el mandato popular y el espíritu de la prohibición de las reelecciones. Triste el papel de la Diputada de Salto refiriendose a Viviana Dirolli, que no supo escuchar la voz de nuestro pueblo y apoyó está ley que le permite al actual Intendente Municipal de Salto presentarse nuevamente en el 2023, para aspirar a su tercer mandato consecutivo.

Jorgelina Acevedo : Nos han estafado cómo afiliados, como votantes! algunos pudimos decir no … lo de esta gente es vergonzoso y encima se dicen que van a defender los intereses de sus votantes de Salto … gente que no pisó jamás el territorio! Indigna pero no sorprende

Monica Graciela Pereyra El fin de las reelecciones indefinidas es nuestro objetivo. La CC Ari Salto repudia y rechaza la actitud inexplicable de algunos funcionarios opositores que votaron a favor de la misma. Basta de dinastías! Basta de atornillarse a un sillón que no les pertenece!

Raul Lopez Rondó Estoy en total desacuerdo con la reelección de puestos políticos (sobre todo intendentes)la clase política de la cual no me considero parte defraudo sus votantes.

Tengan y tengamos cuidado en las próximas elecciones