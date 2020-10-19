Llamado a licitación Servicio de transporte Salto -Ines Indart

Salto, 13 de octubre de 2020-10-19
MUNICIPALIDAD DE SALTO – BOLETÍN OFICIAL
POR DOS DÍAS: EXPEDIENTE Nº4099-35956/2020-LLAMADO A LICITACIÓN
PÚBLICA Nº04/20 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS SALTO/INÉS INDART-INÉS INDART/SALTO.-
FECHA DE APERTURA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2020.-
HORA: 10:00
LUGAR: DIRECCIÓN DE COMPRAS
VALOR DEL PLIEGO: PESOS DOS MIL ($2.000.-)
PARA LA ADQUISICIÓN DE PLIEGO DE CLÁUSULAS GENERALES-CLÁUSULAS PARTICULARES EN LA DIRECCIÓN DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SALT EN HORARIO DE 12 HS. A 13 HS. PLANTA BAJA-BUENOS AIRES Nº369-SALTO(B) PARA CONSULTAS DIRIGIRSE A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES, TELÉFONOS 02474-INTERNO47-48, dirlegales@salto.gob.ar