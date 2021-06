Lucas Fitipaldi y Luz : la satisfacción de ir tras los sueños

Lucas Fitipaldi Chulia, joven de nuestra ciudad, camino, ando en bici, jugo al fútbol en nuestras calles, hoy con su novia fue a buscar futuro en Europa… lee su historia…

Lucas Fitipaldi Chulia y Maria Luz Griguoli son dos jóvenes oriundos de dos pequeños pueblos de la provincia de Buenos Aires. Lucas, de Salto y Luz, de Los Toldos. Él, con apenas 29 años, detenta muchas profesiones (nos cuenta que fue DJ, DT de inferiores de fútbol, policía, vendedor y administrativo, entre otras cosas). “Hoy soy emprendedor digital y emigrado de mi país natal”. Ella confiesa que es la más tradicional de los dos. Un año menor que Lucas, Luz es abogada. Y antes de partir hacia Europa, se dedicaba a ejercer la profesión en un estudio jurídico de Junín. “Actualmente, en Italia, también me dedico a los negocios digitales. Además de dedicarle bastante tiempo y trabajo a nuestro perfil de Instagram”. Conozcamos la historia de dos jóvenes que se atrevieron a emprender una aventura fuera de su tierra. Un viaje que, sin dudas, cambiará sus vidas.

Luz y Lucas: historias que se repiten

Luz y Lucas vienen de familia italiana. Sus bisabuelos emigraron hace mucho tiempo a Argentina en busca de un futuro mejor. “Gracias a eso, hoy podemos estar en Italia tramitando nuestra ciudadanía, lo que nos va a dar la posibilidad de residir de manera legal dentro de la Unión Europea. Actualmente, no tenemos ni familia, ni amigos o conocidos en Italia. Dejamos todo en nuestra querida Argentina, tal como hicieron nuestros nonos mucho tiempo atrás”.

¿Cuándo y por qué motivo decidieron partir de nuestro país?

“Podemos remontarnos al año 2016, nuestro primer viaje juntos, en el que recorrimos varios países de Europa, entre ellos, Italia. Ahí comenzó a picarnos ‘el bicho’ de querer emigrar, porque realmente sentimos que había otra forma de vivir, países donde la calidad de vida era superior a la que teníamos en Argentina, lo que – inevitablemente – te da tranquilidad en el día a día”. Luz y Lucas partieron, básicamente, en busca de un proyecto de vida. Partieron, tal como cuentan ellos mismos, “con muchas ganas de crecer, vivir nuevas experiencias, conocer personas nuevas y, por sobre todo, dejar atrás las ‘recetas’ que impone la sociedad”.

“Aclaramos que somos de los que amamos nuestro país, la historia que tiene, los paisajes. Disfrutamos de los domingos de asado y fútbol. Tenemos el deseo de ver crecer a la Argentina en todo sentido y que los jóvenes – y los no tan jóvenes también – cada vez tengan más oportunidades de crecer”. Por eso mismo, la decisión de partir no fue fácil para ellos. “A fin del año 2019, varios sucesos que ocurrieron en Argentina nos llevaron a tomar la decisión definitiva de emigrar. No encajábamos o no coincidíamos con lo que estaba sucediendo; y tampoco estábamos conformes con la rutina del día a día”.

Una espera que valió la pena

Lamentablemente, a raíz de la pandemia, los chicos tuvieron que aguardar un poco más para concretar su sueño. “Fue un año largo y duro para todos, pero en nuestro caso, nos ayudó a planificar, organizarnos y darle mas fuerza a la idea de emigrar. En diciembre del 2020, todo seguía igual o peor en nuestro país, así que decidimos viajar a pesar de la pandemia. Fueron meses de mucho estrés. El miedo era mucho, pero la esperanza de construir una vida mejor fue mucho mas grande”.

Luz y Lucas fueron a Italia solamente por una cuestión de trámites. Al pertenecer a familias italianas, pueden tramitar su ciudadanía allá. “Elegimos Turín, luego de investigar muchas comunas, ya que nos pareció un lugar donde están super aceitados con ese trámite. Aquí las actas no vencen y en algunos aspectos son un poco más flexibles. La verdad, no nos equivocamos, aunque podamos tardar un poquito más, aquí trabajan muy bien”.

Luz y Lucas: los beneficios y los desafíos de una nueva vida

“La verdad es fácil acostumbrarse a este ritmo de vida. En definitiva, los italianos no son muy diferentes a nosotros los argentinos, por eso aún no vemos mucha diferencia. Nos damos cuenta de que estamos en Italia después de un mes de ir al supermercado y ver siempre los mismos precios. Por otro lado, al no saber el idioma con fluidez, nos está costando mucho socializar y relacionarnos con personas nuevas; esto es lo que más estamos sufriendo”. En Argentina, ambos dejaron todo. Y por eso, extrañan mucho: a la familia, a los amigos. Extrañan las juntadas, y los domingos de asado y fútbol. “Pero estamos convencidos de que cuando volvamos a ver a nuestra gente, vamos a disfrutar al máximo cada momento, cosa que muchas veces no valoramos cuando estamos cerca”.

Proyectos a futuro

“Realmente Turín es una ciudad hermosa, rodeada de montañas y ríos, con muchos lugares turísticos para recorrer, muy muy grande y ruidosa para nosotros que somos pueblerinos”, cuentan nuestros entrevistados. Por eso, una vez que cumplan su objetivo (terminar la ciudadanía), quieren mudarse a un pueblo costero de España. “Un lugar más tranquilo para vivir, con mar donde mojar los pies todos los días del año y con personas que hablen nuestro idioma. ¡Allí esperamos recibir visitas!”

¿De qué trata @lyl.listosparavolar?

“Es un perfil de Instagram que está destinado básicamente a contar nuestra experiencia y con ello poder ayudar a todas las personas que están por emprender el mismo camino o que al menos están pensando la idea. En estos momentos, estamos hablando y publicando mucha información útil relacionada con el trámite de ciudadanía italiana y la vida en Turín. Pero, a medida que pase el tiempo y nosotros logremos instalarnos, también va a ser un perfil destinado a viajes y cultura en general. Por eso, pensamos que a los amantes de los viajes también les puede interesar. Aunque cuando estemos en España, también les vamos a contar los trámites que tenemos que hacer para residir allí”.

Luz y Lucas: dar una mano a los demás

Luz y Lucas se entretienen mucho y sienten que al interactuar con sus seguidores, están brindando a la vez una ayuda. “Normalmente hacemos varias encuestas, preguntas y hasta charlamos por privado o por WhatsApp con quien necesita más información, lo que nos hace también estar un poco más cerca de nuestro país y por momentos hablar el mismo idioma”. En conclusión, los chicos explican que la decisión de crear este perfil fue con la intención de dar un poco de luz al tema.

Ser autores del propio destino

“Sentimos que, muchas veces, se habla mucho y se informa poco. No se dan una idea la cantidad de personas que están en la misma situación que nosotros y, generalmente, por desinformación no se animan a dar el primer paso. Como también, hay muchas otras personas que están por emprender la aventura o que ya lo hicieron; y, por miedo al qué dirán o quién sabe por qué cosa, no se animan a contar la forma en que lo hacen. Nosotros no somos expertos pero nuestro objetivo es guiarlos a través de nuestra experiencia que, como siempre insistimos, es nuestra experiencia, no es la verdad absoluta. Por eso, los invitamos a escribir su propia historia”.

Autores imagen de portada: Lucas Fitipaldi Chulia y Maria Luz Griguoli