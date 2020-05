Marcelo Byrne “No termino el aislamiento, solo se permiten mas actividades”

El lunes el Secretario de seguridad Marcelo Byrne brindo una conferencia de prensa acompañado por Transito y autoridades

Marcelo Byrne explico más allá de extender algunos rubros y comercios su apertura nada cambió con el aislamiento social, el horario sigue siendo de 7 a 17 horas, sigue el uso de tapabocas, el distanciamiento entre una persona y otra.

En estos días al no haber por suerte ningún caso la gente se relajó pero tenemos que ser conscientes que no se puede salir . Recalco el Secretario de Seguridad.

Siguió diciendo que existen 626 notificaciones del Juzgado Federal muchos de ellos son transportistas que no cumplen con los controles en la entrada.

Desde la municipalidad se puso énfasis en la desinfección, coordinamos con los comisionistas, que están cumpliendo muy bien, se intensificó un operativo en la ruta 32 el municipio hizo un esfuerzo económico para poder hacerlo. Agradeció también a todos los efectivos policiales, de transito que están trabajando plenamente

También el secretario hizo alusión a la situación de la vecina ciudad de Chacabuco , Desgraciadamente la ciudad de Chacabuco tiene casos, la medida que tomamos fue para cuidar a todos los vecinos de Salto es temporario y no es discriminatorio .

Asimismo El secretario de seguridad comentó una persona que el 8 de mayo burlo el control y qué se hizo a llevar por un camino alternativo cruzó el montículo de tierra que cerraba el camino y otro vehículo estaba esperando. Esa persona participo de un cumpleaños con 14 personas , debido a un vecino que denunció se pudo rastrear a todas los participantes al evento, 14 en total que hoy están cumpliendo la cuarentena.

El secretario de seguridad volvió con el tema de las personas que no cumplen , no hay que relajarse . Afortunadamente no hay casos pero debemos cumplir todos.

Escucha en su totalidad la conferencia