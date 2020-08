Marcelo Russo: ” Tapaboca, distanciamiento es el mensaje que debe llegar a la comunidad”

Hablamos con el Lic. Marcelo Russo con un amplio Curriculum, relacionado con la investigación, medica, social y educativa.

Russo señala el importante trabajo de las autoridades locales con respecto a la pandemia, los esfuerzos que cada profesional en su área ponen cada día.

Hay algún sector de la comunidad, que el mensaje no le llega, y ahí radica el problema principal, donde los jóvenes no usan el tapaboca, no hacen distanciamiento, comparten bebidas de la misma botella, etc. Ahí debe llegar el mensaje .

Con respecto a la vacuna, la donación de plasma Marcelo Russo, nos trajo información del desarrollo y las fases que lleva la prueba de cada una de las seis vacunas que están siendo desarrolladas mundialmente.

Así mismo desarrollo la donación de plasma, esta dentro de las investigaciones medicas.

Escucha toda la entrevista, es muy interesante