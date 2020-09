NO HAY AUTORIZACIÓN PARA EL COMIENZO DE LAS ACTIVIDADES DE PRACTICAS DE FUTBOL EN LOS CLUBES

En Salto a los UN días del mes de SEPTIEMBRE de DOS MIL VEINTE, se reúnen en forma VIRTUAL via ZOOM, los Sres. Presidente de la Liga de Fútbol de Salto: Jorge Garavano; Director de Deportes de la Municipalidad de Salto: Prof.Hector Vera; Secretario de la Liga de Futbol de Salto: Oscar Barkigjije; Secretario Admin.: Ariel Brusco; Presidente del Club Compañía Gral.: Marcelo Colombini; Delegado del Club Compañía Gral.: Luis Gavela; Delegado del Club C.U.S.A.: Oscar Barkigjije; Presidente del Club Defensores de Salto: Mauricio Slattery; Delegado de Club Defensores de Salto: Alejo Pavicich; Delegado del Club Sports S: Lucas Gutiérrez; Presidente y Delegado de Deportivo Salto: Yanina Perezlindo; Delegado de Sportsman de Carmen de Areco: Marcos Sosa; Presidente y Delegado de Club Villa Italia: Gastón Gaspar y Presidente y Delegado de Valacco FC: German Alegre.-

Tras la distintas exposiciones e intercambios de opinión de los presentes se concluyó que:

“…Se comunica, entonces, a los integrantes de cada uno de los Clubes de nuestra Liga que, como resultado de las reuniones mantenidas hasta el día de hoy, las Autoridades Municipales junto al Comité Sanitario de nuestra ciudad ha comunicado que NO HAY AUTORIZACION AUN PARA EL COMIENZO DE LAS ACTIVIDADES DE PRACTICAS DE FUTBOL EN LOS CLUBES y se seguirá analizando la situación a partir del mes de Octubre 2020.-

De esta manera queda DESESTIMADA LA POSIBILIDAD DE AUTORIZAR EL COMIENZO DE LOS ENTRENAMIENTOS DE FUTBOL EN LOS CLUBES DURANTE TODO EL MES DE SEPTIEMBRE y recién volverá a ser atendida dicha posibilidad por las Autoridades Sanitarias Municipales a principio del mes de Octubre 2020.

Tanto los entrenamientos de Futbol de las Divisiones Mayores, que son los autorizadas para ser evaluados por autoridades locales como las Divisiones Infanto Juveniles, NO AUTORIZADAS actualmente desde los Ministerios Nacionales y Provinciales de Salud y de Deporte NO SE HAYAN AUN SUSPENDIDAS EN FORMA DEFINITIVA para el presente 2020.-

Seguirán siendo evaluadas y se retomarán las reuniones al respecto a partir de las resoluciones que se tomen a principio del mes de Octubre de 2020.-…”

Sin más temas que tratar se da por finalizada la reunión.-

Se comunicará, oportunamente, la fecha y hora de la próxima reunión, bajo la misma modalidad virtual, pasado mediados del mes de Septiembre.-

Sr.Oscar Barkigjije Sr.Jorge Garavano

Secretario Presidente

Liga de Fútbol de Salto Liga de Fútbol de Salto