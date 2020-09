“No se olviden de mi hermana” fue el pedido de Nancy Celli

A través de las redes sociales, amigos y familiares de Monica Celli, Joven mujer que falleciera hace pocos días, debido a un incendio en un colectivo que era su vivienda, se había convocado a la comunidad a una marcha en reclamo de justicia…

Si bien no fue una marcha, un grupo de personas se reunió en Plaza San Martin donde con un altar improvisado, pidieron justicia, esclarecimiento, de la muerte. La emoción,el dolor y la angustia flotaba en la plaza.

No hubo, reclamos, solo pedidos de Nancy, “no olviden a mi hermana”, fue un pedido a la justicia, reconociendo que están trabajando, pero es importante que no se abandone, que no quede sin saber que paso esa madrugada en el colectivo, que era su hogar.

Escucha lo que se dijo en Plaza San Martin