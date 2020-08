Nos olvidamos de la responsabilidad social?

Hoy en la costanera y en varios lugares de nuestra ciudad, muchos vecinos, disfrutaron de los espacios verdes, las caminatas, pero… falto la responsabilidad social que nos piden, el cansancio de estar 130 y pico de días asilados, nos hace no poder cumplir con lo necesario para que podamos seguir avanzando? y en poco tiempo poder ir a tomar un café, una cerveza en un lugar que nos guste?.

La gente que cumple con el aislamiento, el distanciamiento, se merece ese gusto… y los comerciantes, se merecen poder abrir sus comercios…

Muchos enojados con el control policial y de control urbano… pero muchos se olvidaron del responsabilidad social…

Tratemos de ir para adelante y no retroceder… No sera mejor?