Nuevo reporte epidemilogico: “Hubo transgresiones de todo tipo”. “Estaríamos entrando en una circulación comunitaria “

Nuevo reporte epidemiológico del comité de crisis

Camilo Alessandro comenzó manifestando ” Hubo transgresiones de todo tipo “, en estos momentos donde existe el cansancio por el aislamiento debemos ser creativos y firmes.

Invitamos a cuidar lo que conseguimos, podemos hacer deporte , las empresas están trabajando desde el primer día, los comercios están abiertos pero podemos perder todo esto. Así daba a conocer el Secretario General de la Municipalidad, la actualidad en esta pandemia

Otra de las frases n este encuentro con la prensa : Hay un estado presente y tiene la obligación y la necesidad de ser acompañado por ustedes vecinos.

Salgan a dar una vuelta con sus convivientes, invitó a los padres de chicos de 12 y 13 años a que usan barbijo. Apelo Alessandro

Hay 11888 actas de la justicia Federal de Mercedes.

El estado va a ser su aporte, pero Ustedes deben hacerlo suyo.

Por su parte el doctor Alé leyó el reporte:

Siguió diciendo : Estaríamos entrando en una circulación comunitaria esto es responsabilidad de todos. Pero lo decidirá la Provincia

No hubo responsabilidad por parte de la comunidad. La salud No es individual.

Hoy se tienen que cuidar de todo y de todos.

Por su parte la doctora Myrna Rebottaro habló de dos números, ” Hay personal de salud involucrado 3 casos activos, dos son enfermeras y una kinesióloga esto da por resultado 15 personas de salud aisladas. El personal se contagia por los pacientes.

El otro numero que señalo la profesional, directora del Hospital es el recurso economico, que se esta gastando en las necesidades.

Por ultimo expreso: Hay nexos epidemiológicos que no podemos encontrar , porque la gente omite decir la realidad.

el Dr. Darío Torres Traba manifestó que la asistencia hospitalaria es un número lento pero constante de la internación lleva entre 17 y 18 días y la gente se sigue enfermando de otras patologías, por lo tanto el número de ocupación de camas va en aumento, en la región ocurre lo mismo.

Estamos en pandemia y el sector de salud no tiene licencia y también se enferma por lo que merma el recurso humano, apunto el Jefe de internación .

Debemos cuidar a los adultos mayores.

Marcelo Byrne dio conocer que de los 11 policías que estaban en reserva 2 se hisoparon dieron negativo.

De las 11888 causas que se realizaron el 10% son personas de otros lugares y el resto de nuestra ciudad.

Hay 80 denuncias diarias al centro de monitoreo. Más el trabajo de concientización y conciencia que hace control urbano en lugar de hacer el trabajo, que debe hacer o sea reprimir el delito.

Apeló a la conciencia de cada uno.

El 7 de agosto se celebra San Cayetano, la procesión no se puede realizar, apelamos a los sacerdotes que realizan las misas on line y la gente no se traslada hasta la capilla de Berdier.