PAMI: Todo lo que tenes que saber sobre servicios como oftalmologia, medicamentos y el plus medico

Ante una queja en FM Ciudad 88.5 sobre PAMI, sobre la prestación de oftalmología , José Luis Centorame responsable de la oficina local contestó todas las preguntas.

En primer término pidió al afiliado que si tienen dudas o quejas, que se presente en la oficina para que puedan ayudarlo.

Con respecto al servicio de oftalmología se va a plantear la situación ante quienes brindan ese servicio para solucionar la mala atención.

Siguiendo con el tema Centorame manifestó “ Todas las ópticas de Salto tienen convenio con PAMI , el servicio es de un par de anteojos cada dos años. El afiliado puede llevar su receta donde el quiera, tiene libertad de elección.

El tema de farmacia es muy sensible Centorame explico que por la pandemia había comenzado el servicio online de recetas que permitía al jubilado, no tuviera que salir varias veces a buscar la receta. Segun lo que dijo el Colegio de farmaceuticos de Salto ,se produjo un problema en el pago, un desfasaje qué lo están tratando. Mientras tanto el colegio de farmacéuticos de Salto exige al afiliado la receta impresa.

En cuanto a Los profesionales de la salud hay muchos médicos que cobran un Plus y esto no está permitido. Esto pasa desde hace mucho tiempo manifestó el director de la oficina local, insistió en la denuncia del afiliado de PAMI, del profesional que cobra un Plus .

En este sentido es sabido que corre un temor, ya que el paciente depende de su medico.

Escucha la entrevista: