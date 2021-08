PERGAMINO: Allanamiento, secuestro y requisa en una causa sobre grooming en nuestra ciudad

Fue en el domicilio de un sospechoso de uso y distribución de pornografía infantil. La investigación comenzó con la recepción de un reporte del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, que alerta sobre el acceso a material vinculado con abuso sexual de menores.

La investigación fue iniciada en abril de este año por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3, a cargo de Nelson Mastorchio, y el Departamento de Cibercrimen, representado por José María Cifuentes. Todo comenzó a partir de la recepción de un informe del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, Ncmec (National Center for Missing and Exploited Children), que es una organización sin fines de lucro que informa en todo el mundo el acceso a material vinculado con abuso sexual de menores. A raíz de este reporte, comenzaron las pesquisas en Pergamino, que derivaron en el operativo exitoso realizado en un domicilio particular.