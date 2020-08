Recibimos y publicamos: 9 de agosto: Día de la Educación Especial

La inclusión educativa es un derecho de todas las personas, tengan o no alguna discapacidad. Todos los sujetos en situación de discapacidad están contemplados y pueden ejercer su Derecho a la Educación en las Escuelas comunes y en las Escuelas Especiales, desde las dos estrategias de intervención que hoy tiene la Educación Especial en general y las Escuelas Especiales en particular. Una es la integración escolar, donde el Alumno transcurre su proceso de aprendizaje en una Escuela común, y desde allí la Escuela Especial acompaña al sujeto a través de la Maestra o el Maestro integrador y su equipo. La otra vertiente es desde la atención en las sedes de Escuelas Especiales, en casos donde los niños y adolescentes no están en condiciones, por situaciones muchas veces complejas, de transitar su escolaridad en una Escuela común. La inclusión es un derecho de todos y todas a recibir una Educación, no es solo un derecho de las personas con discapacidad. La integración es la estrategia pedagógica que permite sostener la inclusión de chicos con discapacidad en una Escuela común.

Estamos a favor de la inclusión y la entendemos como un derecho. Como estrategia, no es automáticamente generalizable y para sostenerla se requieren de determinadas condiciones materiales y que se resuelva desde la práctica, por ejercicio, por persistencia y por análisis crítico.

Muchos chicos con discapacidad no hubiesen tenido ningún lugar y hubiesen aprendido muy poco si no hubiese estado la Escuela Especial.

Cada chico con discapacidad tiene derecho a su Educación y la definición de cuál es el mejor lugar para desarrollarla debe decidirse en relación a las necesidades, características, condiciones y posibilidades de cada sujeto.

Feliz día y enorme agradecimiento a quienes cotidianamente construyen el camino de la Educación Especial en Salto poniendo en acto su saber, su compromiso, su sensibilidad y como nadie el cuerpo.

Feliz día a nuestra Escuela de Educación Especial Nº501 y nuestro Centro de Atención Temprana del Desarrollo Infantil (CEATDI) de la Ciudad de Salto.

