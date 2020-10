Ricardo Alessandro: “no vamos a avalar ninguna clase de usurpación”

El Jefe Comunal brindó este jueves una extensa conferencia de prensa en la que no sólo habló de los últimos hechos de inseguridad, si no que también se refirió a las versiones que hicieron circular respecto a que gente de Guernica había llegado a Salto con la ayuda de la Policía y del Municipio. “Vamos a defender lo que es de cada vecino”, dijo el Intendente.

Por Salto Hoy l El desalojo de las familias que tomaron predios en la localidad bonaerense de Guernica dispararon en las últimas horas versiones infundadas respecto a que muchas de esas personas habían llegado a Salto con el apoyo de la Policía Comunal y del Municipio comandado por el Intendente Ricardo Alessandro.

Esto obligó al Jefe Comunal a brindar una conferencia de prensa este jueves por la mañana, donde desmintió categóricamente dichos rumores, leyendo ante la prensa local el mensaje que circuló a través de las redes sociales

“¿Alguien saben dónde estás?. En la madrugada del domingo, cerca de las 4 AM, ingresaron caminando por la costanera alrededor de cien personas; familias con bolsos y niños y fueron a su encuentro con vehículos policiales y municipales, seguramente para guiarlos a su lugar de destino. ¿Alguien sabe quiénes son éstas personas?. ¿De dónde vinieron?. ¿Quiénes están viniendo a Salto?. No sé, pregunto desde mi ignorancia y quizá no sea nada sospechoso, pero sería bueno saber. ¿Qué dice el gobierno municipal sobre la libertad de los delincuentes?. Pensaron que a Salto no llegaban y esto es complicidad”, dice el mensaje que se difundió en redes sociales y que esta mañana leyó Alessandro, señalando a Marga Chapetti como autora del escrito. Fiel a su estilo y sin pelos en la lengua, el Jefe Comunal tildó a Chapetti de “psudo agitadora” y “enemiga pública número uno de esta administración”.

En ese sentido, Alessandro la invitó a denunciar por la vía legal este tipo de situaciones en caso de ser cierto.

“Que Chapetti denuncie porque nosotros no nos vamos a oponer y después es mentira que ingresaron cien personas y mucho menos que las hayan acompañado móviles de la policía y del municipio”. dijo. Y aseguró: “Nosotros no vamos a avalar ninguna toma y ninguna clase de usurpación”.

Por otro lado, el Intendente señaló que “sobre la calle Malvinas Argentinas hay alrededor de cinco terrenos municipales que estaban destinados a viviendas y que hoy están usurpados y ya está denunciado en la justicia”.

“El día 9 de octubre hemos denunciado la usurpación y hasta el momento no hemos obtenido respuesta, pero estamos trabajando porque realmente esta situación me preocupa”, agregó Alessandro.

Fuente: Saltohoy