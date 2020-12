Salto un paisaje diferente , los fines de semana

La pandemia hizo muchos estragos, pero en ocasiones hubo que reinventarse. Salto, paso por varios momentos, el comercio cerrado, los artistas que desde hace 7 meses no subían a un escenario, emprendedores que no mostraban o no vendían sus producción, momentos muy difíciles, pero a partir del proyecto de Buenos Aires peatonal, ademas de apoyar al comercio y a los artistas locales Salto tiene otro paisaje.

Como en ciudades turísticas, donde las calles se tornan peatonales y los lugares gastronómicos, permiten a los artistas brindan su arte. Como así también los emprendedores, poder mostrar lo que hacen.

Y no solo en la calle Buenos Aires, sino también otros puntos de la ciudad.

La familia puede compartir momentos muy agradables, y la economía de nuestra ciudad comienza a activarse. Es importante recalcar que debemos cumplir con los protocolos, para seguir cuidándonos.