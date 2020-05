Secretaria de seguridad: Retención de vehículo

RETENCIÓN DE VEHÍCULO- PRESUNTO USO HABILITACIÓN FINES PARTICULARES:

En el marco de los operativos dispuestos por la SECRETARIA DE SEGURIDAD acorde al DECRETO PRESIDENCIAL 260/2020, un vecino de la ciudad efectuó denuncia telefónica al TELÉFONO DE EMERGENCIAS de la DIRECCIÓN DE TRANSITO Y CONTROL URBANO, dando cuenta que un automóvil que funcionaba como REMIS y ya habia dejado de hacerlo, estaba realizando viajes con pasajeros a C.A.B.A. y VICERVERSA.-

Contando con la información orientativa en cuanto al vehículo y quien lo conduciría, en la tarde-noche de ayer, en RUTA PCIAL 191 Y AV. HIPOLITO IRIGOYEN, donde se halla el RETEN OPERATIVO MUNICIPAL-POLICIAL, se identifica el ingreso de automóvil CHEVROLET PRISMA LTZ color gris.-

Identificado el conductor, el mismo exhibe documentación municipal que lo habilita para trabajar en una remisera de nuestro medio como también permiso Nacional de circulación.- Requerida la presencia del propietario de la agencia de remis en cuestión, el mismo informa que desde el mes de marzo esta persona ha cesado su actividad y por ende fue dado de baja en el registro municipal de contralor.-

Por otro lado, el conductor hace referencia que provenía de una fabrica de nuestro medio, cuando en realidad lo hacia desde otro lado y muy probablemente de Capital Federal, generando de esta manera un movimiento de personas no registradas y peor aun en casos como los que ya ocurrieron del arribo a nuestro medios de personas de otras ciudades, provincias, etc, que no se inscriben y lo hacen con la complicidad de estos sujetos.- Constatada la falta se procede a la RETENCIÓN MUNICIPAL del vehículo, labrando el acta de infracción y girado lo actuado al JUZGADO DE FALTAS MUNICIPAL para su intervención y resolución, sin perjuicio de las posibles ACTUACIONES JUDICIALES que puedan impulsarse desde el ÓRGANO MUNICIPAL de contralor para estos casos.-