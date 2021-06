Un vecino agredio a un agente de transito

Es lamentable como nos estamos manejando en la sociedad, la agresividad esta a flor de piel. Y los saltenses no cumplen con las ordenanzas de transito.

El Informe policial con caratula RESISTENCIA A LA AUTORIDAD- DAÑO Y LESIONES LEVES

Siendo las 09.45 horas, a raíz de un llamado al abonado de emergencias, personal policial concurre al domicilio de calle San Martin entre 25 de Mayo y Buenos Aires, donde constata que instantes antes, un vecino de 37 años de edad, tras discusión con empleado del área de Transito y Control Urbano, de 28 años de edad, lo agrede físicamente, causándole lesiones de carácter leves. – En la intervención policial, dicho vecino, ofuscado por la situación, no acata las directivas que se le da, oponiendo resistencia y causando daño en reloj de pulsera de dicho efectivo; para luego introducirse en su domicilio. Interviene la fiscalía número 5 de Mercedes.-

Lo que no dice este informe que esto comienza por un vecino que estaciona su vehículo en el garage de la vivienda del agresor, ya ahí comenzando con la infracción de mal estacionamiento. El propietario de la vivienda tenia que salir y no pudo, lo que produjo que llamara a Control de transito, llega el inspector, al no encontrar al conductor el propietario de la vivienda comienza a ponerse nervioso, y agredir al inspector.