VACUNACIÓN ESCOLAR EN EL CAPS ALONSO: BUSCAN FACILITAR EL ACCESO A LOS VECINOS

En el marco del pronto inicio del ciclo lectivo, el CAPS Alonso llevó adelante jornadas de vacunación escolar destinadas a niños de cinco y seis años. La iniciativa, que se extendió durante dos semanas, estuvo a cargo de la coordinadora de vacunación Brenda Ayerdi y la enfermera del centro, Cecilia León, con el objetivo de acercar el servicio a los vecinos y facilitar el cumplimiento del esquema obligatorio.

Según explicaron los profesionales, la campaña no solo incluyó las vacunas requeridas para el ingreso escolar, sino que también ofreció la posibilidad de completar otras dosis pendientes. “Es una manera de brindar comodidad a las familias, ya que no siempre es fácil acercarse a los vacunatorios en sus horarios habituales”, señaló.

Además, destacaron que esta propuesta permitió reactivar la atención en el CAPS Alonso en horario vespertino, lo que resultó beneficio para quienes no pueden acudir por la mañana. “La gente está más acostumbrada a la mañana, pero con el calor y las vacaciones a veces se complican. De esta forma, les damos otra alternativa”, explicaron.

Asi mismo es importante remarcar que ya asistieron un número importante de niños, más de 80 ya fueron vacunados.

Si bien la concurrencia fue variable, los referentes sanitarios indicaron que en los meses de febrero suelen costar más completar la vacunación, pero estamos seguros de que para marzo y abril la situación se regularice. “La idea es seguir rotando por los barrios, y próximamente se anunciarán nuevos puntos de vacunación a través de Atención Primaria”, adelantaron.

Los interesados ​​en asistir a la jornada en el CAPS Alonso podrán hacerlo hasta este viernes, presentando la libreta de vacunación del niño.

