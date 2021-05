Veronica Eliceiry: Mucha angustia pero mucha esperanza.

Hablamos con Veronica Eliceiry propietaria de un salón de eventos que nuevamente tiene que cerrar sus puertas debido al aumento de casos de covid en Salto. Veronica realizo un posteo con mucha angustia pero mucha esperanza.

Hoy nos toca volver a parar y creemos que es la única herramienta que tenemos para afrontar esta triste situación.

Queremos apoyar al sistema de salud con nuestro granito de arena.

Pero también creemos que el esfuerzo lo tendríamos que hacer TODOS! Esto de “a medias” solo sirve para que la tristeza y dolor de los que nos toca cerrar se duplique…

Nos encerraron a cero allá por marzo del 2020 sin ningún caso de covid-19 y supongamos que sirvió para ganar tiempo y reacomodar el sistema de salud.

8 MESES PARADOS SEÑORES!!!

Y logramos sobrevivir.

Hoy estamos sufriendo el pico más alto de positivos y solo nos toca hacer el esfuerzo a un sector de la sociedad… No sé entiende! Porqué yo tengo que activar mi modo de sobrevivencia otra vez( que no me queda mucho) y el de al lado no?? Hay cosas que jamás las voy a entender

Y que no se mal interprete…

No estoy en desacuerdo con cerrar!!!

Tengo miedo como muchos de ustedes y me preocupa demasiado mi familia.

Pero hoy más que nunca necesitamos de la palabra( tan mal usada, manoseada y criticada) “EMPATIA”

Señores gobernantes voy a volver a pelearla para sobrevivir. Les agradezco siempre el apoyo recibido, así como hoy tienen mi apoyo.

Pero hoy en salto nos tendríamos que dar la mano todos o ninguno.

Y no estoy en contra de nadie! Al contrario, el que me conoce sabe la clase de persona que soy. Pero señores no es justo!

Unos sin dormir pensando en sobrevivir y otros tomando cervezas en las vereditas y clandestinas… será que es indispensable?

De que manera pueden apoyar nuestro esfuerzo?

Cuidándose por favor

De esta salimos todos juntos!

Estamos a disposición de toda persona aislada que necesite una mano, un mandado, un medicamento o lo que sea…

2474673597

2474515116