📍CRISTINA CONTI SOBRE LOS CAMBIOS EN LOS DESCUENTOS DE MEDICAMENTOS PARA AFILIADOS DE PAMI

En una entrevista en FM CIUDAD 88.5, Cristina Conti, presidenta del Colegio de Farmacéuticos, explicó los cambios que PAMI implementa desde el 1 de diciembre, generando preocupación y confusión entre jubilados y farmacias.

Hasta esa fecha, exist√≠a el plan ¬ęVivir Mejor¬Ľ, que ofrec√≠a un 100% de descuento en 170 mol√©culas de medicamentos esenciales, independientemente de la situaci√≥n econ√≥mica del afiliado. Este beneficio fue eliminado, y ahora el descuento total se aplica √ļnicamente a medicamentos para patolog√≠as graves como c√°ncer, artritis reumatoide, fibrosis qu√≠stica y diabetes, incluyendo insulinas.

Para los medicamentos de uso crónico, como antihipertensivos, medicamentos para el colesterol o protectores gástricos, el 100% de descuento dejó de estar disponible. Ahora, los afiliados deben pagar una parte del costo, con descuentos del 40%, 50% o 80%, dependiendo del caso.

Conti detall√≥ que se implement√≥ un sistema de subsidios personalizados, al que pueden acceder los afiliados si cumplen ciertos requisitos. Este subsidio est√° destinado a quienes tienen ingresos menores a un haber y medio jubilatorio (aproximadamente $390.000), no cuentan con prepaga, no poseen m√°s de una vivienda ni veh√≠culos de menos de 10 a√Īos. Tambi√©n aplica si el costo de los medicamentos supera el 15% de sus ingresos.

El trámite para solicitar este subsidio puede realizarse en las oficinas de PAMI o a través de una página web oficial.

Conti se√Īal√≥ que los cambios no fueron comunicados adecuadamente, lo que gener√≥ complicaciones en las farmacias. ‚ÄúNos dimos cuenta de los cambios en el mostrador, cuando los afiliados tra√≠an sus recetas y al validarlas ve√≠amos que ya no ten√≠an el descuento del 100%. As√≠ les inform√°bamos que deb√≠an abonar una diferencia‚ÄĚ, explic√≥.

Conti inst√≥ a los afiliados a informarse sobre el subsidio y a tramitarlo si cumplen con los requisitos. ‚ÄúEs importante que sepan que hay opciones para reducir los costos, pero deben gestionar el beneficio‚ÄĚ.

Este cambio significa un ajuste significativo para los jubilados, quienes deber√°n adaptarse a las nuevas condiciones.