🚨VOLCÓ UN CAMIÓN CONTENIENDO POLLOS

Aproximadamente a las 13 hs. Un camión que trasladaba pollos a la empresa Soychu, por causas que todavía no fueron identificadas, volcó en la ruta provincial 31, cercanías de la empresa Ferias del Norte.

Inmediatamente los servicios de emergencias comenzaron a trabajar, Patrulla de monitoreo, tránsito en el ordenamiento del tránsito y liberando para que bomberos voluntarios y el Same pudieran llegar al lugar y realizar sus intervenciones.

El único lesionado en el lugar fue el conductor que fue trasladado por la ambulancia del SAME al Hospital local.



Quedando en el lugar los demás entes de seguridad sumándose Policía comunal y Policía rural.

Poco tiempo duró el orden porque muchos vecinos se aproximaban a llevarse los pollos que eran transportados por el camión .