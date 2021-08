Partido Federal : Reunión en Zarate “no salen de la zona de confort…”

Ayer en Zárate se hicieron presentes Miguel Tapia, precandidato a Diputado Provincial y Miguel Saredi, precandidato a Diputado Nacional, ambos por el Partido Federal, lista 8.

Saredi comenzó hablando con los presentes (además de Zárate había gente de otras ciudades, Salto, Arrecifes, Giles, entre otras) sobre el Partido Federal, un partido centenario en la historia argentina.

“¿Qué es Federalismo? Municipalismo, localismo, autonomía municipal… Les cuento, Brasil votó este año 5500 intendentes, es decir, los elige días diferentes a los que elige gobernadores o a su presidente. Y este es un ejemplo de porqué progresa. Traído a nuestro país cualquier vecino de Zárate, de Salto, de Campana, de Giles, de Arrecifes, podría ser candidato a Intendente con una lista cortita independientemente de Macri, Cristina o quien sea…

Si yo les pregunto quién es el Presidente de Suiza no sé si alguno lo sabría. ¿Por qué? Porque Suiza es la Federación más grande del mundo. El menor poder lo tiene el Presidente. Y el mayor poder es de los municipios, de la base. Esto es Federalismo y estamos convencidos que esto hoy sería muy importante para nuestro país”.

Por su parte Miguel Tapia dijo: “Queremos ser la voz de los que no hablan… Demostramos desde nuestros pequeños espacios que podemos hacer muchas cosas por ellos, cuanto más desde una banca. Por eso soy un convencido que es muy importante la participación de todos el día de las elecciones, ese día todos debemos votar”.

Y continuó “La política llevó al descreimiento total. Porque llegan al poder y se olvidan lo que dijeron en campaña. Nosotros somos diferentes y lo demostramos desde nuestro lugar. Lo nuestro no es llegar, es construir y de abajo hacia arriba, no como hoy que se construye de arriba hacia abajo… Hacer política es asumir compromisos, dar la cara, estar en el momento indicado. ¿De qué sirve hoy recorrer los barrios, la provincia? Si lo hacemos todos los días por nuestros laburos. Sabemos donde está cada necesidad, conocemos cada pozo de nuestras rutas. Conocemos el asfalto de campaña que hoy hacen hasta sin cordón cuneta porque llega la campaña. Se tira el dinero que es de todos! No podemos recorrer la provincia 4 meses antes de las elecciones. Si sos electo se debe recorrer todos los días y asumir responsabilidades. Pero no salen de la zona de confort…”