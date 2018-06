La interpelación que no existió, no se aclaro nada…

Como estaba programada el lunes 18 a las 20:30 horas se citó a una sesión especial del concejo deliberante donde se llevaría a cabo la interpelación al intendente Alessandro el tema principal fue la mala utilización de las cámaras de seguridad del municipio violando los protocolos del uso y manejo de las imágenes.

El intendente Ricardo Alessandro no se presentó, en su lugar estuvieron presentes el actual secretario de gobierno el Dr. Alberto Pérez que en el momento del hecho estaba en asuntos legales, El Dr. Arrascaite quién ahora está en el cargo en Asuntos legales pero en este momento era el Secretario de gobierno, en el recinto Mariano Sánchez jefe de monitoreo pero desde hace unos días secretario interino de seguridad (cambio que en ningún momento se hizo público).

Quien defendió Firmemente fue el Dr. Alberto Pérez que ante algunas preguntas sobre quienes trabajaban en ese momento horarios precisos que estaba el jefe de monitoreo contestó, “Qué hay carácter reservados en las respuestas del expediente por una cuestión de seguridad de los empleados ya que hay una investigación sumarial y una investigación de carácter penal por lo que el listado de empleados se los dio a los ediles en una hoja sin contestar en el recinto.

Una vez contestada preguntas el Doctor Daniel Arimay fue quien interpelo a los funcionarios.

En primer término dijo Es la segunda vez que le da la espalda al concejo deliberante O sea al pueblo de Salto es una falta de respeto hacia la gente el que el intendente no asista.

Luego comenzó un interrogatorio ampliando con algunas preguntas a las que el funcionario Sánchez no contestó dando nuevamente la excusa que hay un secreto sumarial así comenzó una disputa entre Arimay, los funcionarios Y algunos concejales del oficialismo querían defender. Se declaró un momento de discusión que nadie entendía que pasaba, se tornó un show mediático que no ayudo, a nadie.

Por último pidió la palabra el Concejal Edgardo Burgos agradeció a los funcionarios la asistencia dejando en claro la falta de respeto a las instituciones que se tuvo en este acto que debería ser un hecho democrático.

La presidente del legislativo Dra. Jorgelina Acevedo, lamento al finalizar lo ocurrido y manifestó su enfado por que el esfuerzo, para que se aclare y la ciudadanía quedara tranquila por el manejo de la cámaras no resulto. Nada fue aclarado en el recinto del HCD