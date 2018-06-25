Resultados etapa Local Torneos Bonaerenses

Por
Salto En Red
-
0
20

La Dirección de Deportes concluye la etapa local de Juegos Bonaerenses 2018, en sus diferentes disciplinas deportivas. Por su parte, Adultos Mayores compitió en Sapo, Burako, Escoba de 15, Tenis de Mesa, entre otros.

A continuación se detalla la clasificación general para la etapa regional:

JUVENILES

NATACIÓN

50 MTS-SUB 14 MASC. TERZAGHI NICOLAS

50 MTS- SUB 14 FEM. PONZELLI LUDMILA

50 MTS -SUB 16 MASC. GASPAR ROMAN

100 MTS -SUB 14 MASC. FERNANDEZ BAUTISTA

100 MTS -SUB 14 FEM. HERRERA ANA

100 MTS- SUB 16 MASC. FERNANDEZ SANTIAGO

200 MTS SUB 14 MASC. PALLERO LAUTARO

200 MTS SUB 14 FEM. ROSS LUCIA

HANDBALL

SUB 14- ESC. N FED. MASC. N. S. DEL ROSARIO

SUB 14- ESC. N FED. FEM. N. S. DEL ROSARIO

SUB 14- ESC. ABIER. FEM. E.E.T Nº 1

SUB 14- ESC. ABIER. MASC. SAN JOSE

SUB 16- ESC. ABIER. FEM. SAN JOSE

SUB 16 -ESC. ABIER. MASC. SAN JOSE

SUB 18- ESC. ABIER. FEM. SAN JOSE

SUB 18- ESC. ABIER. MASC. SAN JOSE

FUTBOL 7

SUB 14- EEA Nº 1 GAHAN

SUB 16- EES Nº 1 A. DULCE

SUB 18- EEA Nº 1 GAHAN

FUTSAL

SUB 14- N. S. DEL ROSARIO

SUB 16- EET Nº 1

SUB 18- EES Nº 2

RUGBY

SUB 14- SALTO RUGBY CLUB

SUB 16 -SALTO RUGBY CLUB

GIMNASIA DEPORTIVA

S 12- 3 EQUIPOS DE GIMNASIO GIMNASYEN

PATIN

S 14- ROMO PILAR

HOCKEY

SUB 14- CLUB SPORTS SALTO

SUB 16- CLUB SPORTS SALTO

SUB 18- CLUB SPORTS SALTO

BASQUETBOL

SUB 13- SAN JOSE

SUB 17- SAN JOSE

BASQUET 3X3

SUB 14- CLUB PAMPA

SUB 16- CLUB PAMPA

SUB 18-CLUB PAMPA

AJEDREZ

SUB 14 NO FEDERADO- NICHEA FELIPE

SUB 14 LIBRE- BONJORN PABLO

SUB 16 NODERADO – PEREYRA ARMANDO

SUB 18 NO FEDERADO- GRASELLI ANGELO

SBU 18 NO FDERADO- OJEDA NADIA

FUTBOL 11

SUB 14- N. S DEL ROSARIO

SUB 16- EET Nº 1

SUB 18- EET Nº 1

BEACH VOLEY

SUB 14- MASC.-PAEZ – PAEZ

SUB 16 -MASC VOLODER – VIDAKOVICH

SUB 18 -MASC. HERRERA – VECHI

SUB 14- FEM. LUCERO – PALACIO

SUB 16- FEM. MININO – BLAZEVICH

SUB 18 –FEM. DILORENZO – ROLDAN

VOLEY

SUB 13- ESCOLAR FEMENINO- EES Nº 7 (A. DULCE)

SUB 13- LIBRE FEMENINO- CLUB COMPAÑÍA

SUB 15- ESCOLAR FEMENINO- I. M MORENO (I INDART)

SUB 18- LIBRE FEMENINO – CLUB COMPAÑIA

SUB 13 – ESCOLAR MASCULINO- EES Nº 7

SUB 15- ESCOLAR MASCULINO- EES Nº 7

SUB 18- LIBRE MASCULINO- I. M MORENO

FUTBOL PLAYA

SUB 14- EES Nº 1

SUB 16- MUNICIPIO SALTO

ADULTOS MAYORES

TABA

TORRES JORGE

TEJO

FEM. B -FREGOTTI – PRIETO

FEM. A -BALDOMA – VAZQUEZ

MASC. A- CINTORA – GONZALEZ

MIXTO A- OBANDO – SOSA

MIXTO B- GORBALAN – MANGINI

CAMINATA

DASTOLOTO – BOELLO

BURAKO

MURGUT – BODLOVICH

CHIN CHON

MAFFESSINI MERCEDES

AJEDREZ

DI MARCO CARLOS

DAMAS

MENNA CARLOS

SAPO

FEMENINO- GUTIERREZ FRANCISCA

MASCULINO- RAFAELLI ROBEERTO

TENIS DE MESA

MASC. B- CASTRO JOSE

MASC. A- LLOBET GERARDO

FEM. A- MURUA DOLI

ESCOBA DEL 15

CIKOTA – GONZALEZ

TRUCO

ZERBARINI -BARRERA

PENTATLON

FEMENINO- COLONNESE -SAROBE

 


Artículo relacionadosMás del autor

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here