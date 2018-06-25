Resultados etapa Local Torneos Bonaerenses

La Dirección de Deportes concluye la etapa local de Juegos Bonaerenses 2018, en sus diferentes disciplinas deportivas. Por su parte, Adultos Mayores compitió en Sapo, Burako, Escoba de 15, Tenis de Mesa, entre otros.
A continuación se detalla la clasificación general para la etapa regional:
JUVENILES
NATACIÓN
50 MTS-SUB 14 MASC. TERZAGHI NICOLAS
50 MTS- SUB 14 FEM. PONZELLI LUDMILA
50 MTS -SUB 16 MASC. GASPAR ROMAN
100 MTS -SUB 14 MASC. FERNANDEZ BAUTISTA
100 MTS -SUB 14 FEM. HERRERA ANA
100 MTS- SUB 16 MASC. FERNANDEZ SANTIAGO
200 MTS SUB 14 MASC. PALLERO LAUTARO
200 MTS SUB 14 FEM. ROSS LUCIA
HANDBALL
SUB 14- ESC. N FED. MASC. N. S. DEL ROSARIO
SUB 14- ESC. N FED. FEM. N. S. DEL ROSARIO
SUB 14- ESC. ABIER. FEM. E.E.T Nº 1
SUB 14- ESC. ABIER. MASC. SAN JOSE
SUB 16- ESC. ABIER. FEM. SAN JOSE
SUB 16 -ESC. ABIER. MASC. SAN JOSE
SUB 18- ESC. ABIER. FEM. SAN JOSE
SUB 18- ESC. ABIER. MASC. SAN JOSE
FUTBOL 7
SUB 14- EEA Nº 1 GAHAN
SUB 16- EES Nº 1 A. DULCE
SUB 18- EEA Nº 1 GAHAN
FUTSAL
SUB 14- N. S. DEL ROSARIO
SUB 16- EET Nº 1
SUB 18- EES Nº 2
RUGBY
SUB 14- SALTO RUGBY CLUB
SUB 16 -SALTO RUGBY CLUB
GIMNASIA DEPORTIVA
S 12- 3 EQUIPOS DE GIMNASIO GIMNASYEN
PATIN
S 14- ROMO PILAR
HOCKEY
SUB 14- CLUB SPORTS SALTO
SUB 16- CLUB SPORTS SALTO
SUB 18- CLUB SPORTS SALTO
BASQUETBOL
SUB 13- SAN JOSE
SUB 17- SAN JOSE
BASQUET 3X3
SUB 14- CLUB PAMPA
SUB 16- CLUB PAMPA
SUB 18-CLUB PAMPA
AJEDREZ
SUB 14 NO FEDERADO- NICHEA FELIPE
SUB 14 LIBRE- BONJORN PABLO
SUB 16 NODERADO – PEREYRA ARMANDO
SUB 18 NO FEDERADO- GRASELLI ANGELO
SBU 18 NO FDERADO- OJEDA NADIA
FUTBOL 11
SUB 14- N. S DEL ROSARIO
SUB 16- EET Nº 1
SUB 18- EET Nº 1
BEACH VOLEY
SUB 14- MASC.-PAEZ – PAEZ
SUB 16 -MASC VOLODER – VIDAKOVICH
SUB 18 -MASC. HERRERA – VECHI
SUB 14- FEM. LUCERO – PALACIO
SUB 16- FEM. MININO – BLAZEVICH
SUB 18 –FEM. DILORENZO – ROLDAN
VOLEY
SUB 13- ESCOLAR FEMENINO- EES Nº 7 (A. DULCE)
SUB 13- LIBRE FEMENINO- CLUB COMPAÑÍA
SUB 15- ESCOLAR FEMENINO- I. M MORENO (I INDART)
SUB 18- LIBRE FEMENINO – CLUB COMPAÑIA
SUB 13 – ESCOLAR MASCULINO- EES Nº 7
SUB 15- ESCOLAR MASCULINO- EES Nº 7
SUB 18- LIBRE MASCULINO- I. M MORENO
FUTBOL PLAYA
SUB 14- EES Nº 1
SUB 16- MUNICIPIO SALTO
ADULTOS MAYORES
TABA
TORRES JORGE
TEJO
FEM. B -FREGOTTI – PRIETO
FEM. A -BALDOMA – VAZQUEZ
MASC. A- CINTORA – GONZALEZ
MIXTO A- OBANDO – SOSA
MIXTO B- GORBALAN – MANGINI
CAMINATA
DASTOLOTO – BOELLO
BURAKO
MURGUT – BODLOVICH
CHIN CHON
MAFFESSINI MERCEDES
AJEDREZ
DI MARCO CARLOS
DAMAS
MENNA CARLOS
SAPO
FEMENINO- GUTIERREZ FRANCISCA
MASCULINO- RAFAELLI ROBEERTO
TENIS DE MESA
MASC. B- CASTRO JOSE
MASC. A- LLOBET GERARDO
FEM. A- MURUA DOLI
ESCOBA DEL 15
CIKOTA – GONZALEZ
TRUCO
ZERBARINI -BARRERA
PENTATLON
FEMENINO- COLONNESE -SAROBE