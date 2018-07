Entrega de escrituras en Salto

ENTREGA DE ESCRITURAS FIRMAS DE ESCRITURAS

ALIATA, JORGE ENRIQUE CONTIGIANI, JUAN CARLOS (V.) PAVON, EVA ELVIRA (Cony.) CONTIGIANI, FELIPE OSCAR (V.) BELLUCIA, MARTA ISABEL (Cony.) MORALES, DELFOR DANIEL (C.)

BARAVALLE, PEDRO CARLOS MORALES, DELFOR DANIEL

PATRIARCA, ROBERTO LAGOMARSINO, JUAN JOSE (V.) CABRERA, ZUNILDA MABEL (Decla.) LOPEZ, FERNANDO DANIEL (C.)

FLORES, OSVALDO AMERICO LOPEZ, FERNANDO DANIEL (Tit.) PAVICICH, MARIA CRISTINA

BOYLER, MARIANO PAVICICH, MARIA CRISTINA (Tit.)

MOLE, MIGUEL ANGEL MORALES, MIRTA SUSANA AGUIRRE, ANDREA ELIZABETH (C.)

MAFFEI, EMILIO ISMAEL RIVES, NILDA ESTER MARTIN, MARCELO GUILLERMO (C.) BRUNETTI, DIANA PATRICIA (C.)

MARTINO, ADRIANA BEATRIZ MARTINO, ELSA LILIANA MARTINO, GRACIELA NOEMI MARTINO, ROLANDO MARTIN MARTIN, MARCELO GUILLERMO (Tit.) BRUNETTI, DIANA PATRICIA (Tit.)

DIAZ, IRIS MARIANA AYERDI, GRACIELA ESTER (C.) FARINI, GASTON GABRIEL (C.) FARINI, PABLO DANIEL (C.)

PARODI, DOLORES EMILIO ROMERO, ANGELICA ESTHER ROMERO, ANGELICA

OTERO, NORMA BEATRIZ (C.) MONZON, KARINA MABEL (C.) CABRERA, BRIAN GABRIEL (C.) CABRERA, FRANCIS WALDO (C.)

AROCENA, MABEL ALICIA ESMERALDA MONZON, KARINA MABEL (Tit.) CABRERA, BRIAN GABRIEL (Tit.) CABRERA, FRANCIS WALDO (Tit.)

LEDESMA, ENRIQUE (C.) SANCHEZ, CLARA CRISTINA (C.) CALISTE, MARIA ISABEL (C.) SILVA, NESTOR OBDULIO (C.)

ALVAREZ, SILVANA GABRIELA (C.) LEYVA, ROSA DEL JESUS (V.,Acept.) GUEREÑU, MARIO ALBERTO (Tit.) GAVELA, FABIANA (Tit.)

SERRA, ELISA DEL LUJAN (C.) LAVIÑA, ROCIO (C.) LAVIÑA, JULIANA (C.) LAVIÑA, LAUTARO (C.)

FERRO, NORMA ESTHER (C.) TOYA, SANTIAGO ALBERTO (C.) MININNO, MARCELO MIGUEL (C.) DURAN, PATRICIA LUJAN (C.)

SPILIMBERGO, SUSANA ALICIA (C.) ARCE, MIGUEL ANGEL (C.) DI MARCO, ALICIA NELIDA (C.)

BARRETO, CARINA ALEJANDRA (C.) VADEZ, PEDRO ROBERTO (C.) ANDRADE, NORA ESTER (C.)

FELIX, LUIS ANTONIO (C.) CAJES, CARLOS FELIPE

ALMADA, ISABELINO PATRICIO (C.) GONZALEZ, MAGDALENA RAMONA (Donat.)

CABRERA, FRANCO GABRIEL (C.) CABRERA, JOANA ROSALIA (C.) CABRERA, JUAN JOSE (C.) CABRERA, MAXIMILIANO JESUS (C.) CABRERA, VERONICA VANESA (C.) DIOGENES, NORMA (C.,Apod.) MANSILLA, AGUSTINA MILAGROS (C.) MANSILLA, FERNANDO EZEQUIEL (C.) MANSILLA, JUAN MANUEL (C.) SANTUCHO, RUBEN FLORENCIO (C.) OTERO, BETTY ETHEL (C.)

CHAVEZ, MAXIMO ALBERTO (Donat.) PIRI, GRACIELA (Donat.) NAÑEZ, EDITH MAFALDA (C.)

DIAZ, MARCELO EDUARDO (C.) TOYA, ESTER ALICIA (C.)

RIVERO, ALEJO LUCIANO (C.) RIVERO, BAHIA (C.)

NAVARRINE, JORGE LUIS (C.) ROJAS, MARIA ROSAURA (C.)

DIAZ, ERMINDA SUSANA (Donat.)

ZEBALLOS, ROBERTO ARIEL (C.)

DI MARCO, CARLOS RUBEN (C.) DIFALCO, SANDRA BETTINA (C.)

SEQUEIRA, MARIO OSMAR (Donat.)

IGLESIAS, SUSANA BEATRIZ (C.)

D’ERAMO, MARISA ELIZABETH YANINA (C.) MASTRONARDO, HECTOR CARLOS (C.)

AGUILAR, NICOLAS (C.) AGUILAR, YANINA VANESA (C.) DI MARCO, NORA RAQUEL (C.)

FERNANDEZ, GRISELDA MABEL (C.,Tit.) LUQUE, RAUL FABIAN (C.,Tit.)

MARINO, SUSANA ROSA (C.)

CASTRO, CRISTINA NOEMI (C.) CATENA, JULIETA MARYLEN (C.)

IGLESIAS, SUSANA BEATRIZ (Tit.)

SANCHEZ, CLAUDIA VERONICA (Donat.) SANCHEZ, VICTOR HUGO (Donat.)

CAMARGO, VIOLETA BEATRIZ

MANCINELLO, ALEJANDRA (C.) ROMERO, ROGELIO (C.)

RUFINO, VANETA CARELINA (C.) SOSA, HUGO ALBERTO (C.)

MONDO, DELIA MARIA LUJAN (C.) QUIÑONES, OMAR CARLOS (C.)

GASPARI, CESAR OSVALDO (Donat.) GASPARI, OSCAR ARNALDO (Donat.)

LEDESMA, MIGUEL ANGEL (C.)