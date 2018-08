Mario Lange en Salto … su arte, sus colores y la alegría de dar.

Mario Lange Nació en Strobel, Entre Ríos. Me mude a Villa Mercedes a los 11 años. Trabaje en la construcción desde entonces. A los 30 años descubrió la pintura,como autodidacta en el campo del diseño y arte. Hoy su obra se puede ver en todo el país.

y estuvo en nuestra ciudad , haciendo murales en el Hogar del Niño, el Jardín de Infantes Parroquial, y la escuela de La Invencible…

Mientras pintaba en el Hogar del niños nos contó sobre El taller que está en Estancia Grande,que tiene un ritmo de trabajo de trece horas diarias, y reciben muchas visitas de turistas que realizan un recorrido por este espacio cultural. ya hay mas de cuatrocientos trabajos para exponer.

Nos agrego: “Cuando llego a un lugar, no llevo nada pensado: observo el entorno y… ¡manos a la obra! No me exigen un bosquejo, una prueba piloto ni nada parecido. Es una colaboración mutua, basada en el aporte desinteresado de ambas partes. Lo que me piden desde las instituciones educativas, lo hago, llevo el arte a todos lados”.

ayer estuvo en Salto regalando su arte con el amor a flor de piel… con la alegría de plasmar colores, los chicos felices… de colores y pinceles..