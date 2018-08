El Juzgado de Paz cerrado por seguridad

Cerca del mediodía el Juzgado de Paz de nuestra ciudad fue desalojado por la Asociación Judicial Bonaerense, debido a una cuestión de prevención que debía ocurrir hace un tiempo atrás.

El Secretario Gremial Mariano Romano y Alberto Igaldi de la Departamental judicial de Mercedes ante un llamado se presentaron en el lugar que entre otras cuestiones hubo un escape de gas.

Debemos decir que desde hace un tiempo el edificio ubicado en Aristóbulo del Valle de nuestra ciudad sufre un importante deterioro, sus instalaciones de luz, gas y agua están en un estado de emergencia.

La energía eléctrica se corta permanentemente, con las consecuencias de pérdidas de trabajo informatizado.

Romano manifestó claramente que la Jueza ya había girado varias notas de reclamos a sus autoridades remitiendo la situación del edificio.

Problemas de agua, y la suma de perdida de gas desde hace varios días y hoy se cortó por lo que los compañeros no pueden permanecer por una cuestión de seguridad, como así también falta de condiciones de trabajo. Por lo que se realizó una nota dirigida a la jueza donde se informa que por cuestiones de seguridad de los compañeros, asintió Romano. La Dra se comprometió a realizar otra nota para presentar nuevamente.

El responsable de la situación es el Dr. Sebastián Martínez que es el secretario de la Justicia de Paz de la Provincia de Buenos Aires. Según Igaldi no es el único lugar donde hay problemas.

El Juzgado no puede estar cerrado, manifestó el Secretario Gremial, pero debemos velar por la seguridad de los trabajadores. La respuesta debe ser rápida.

Mientras tanto el Juzgado permanece cerrado hasta nuevo aviso.