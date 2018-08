Carolina Rodriguez “ Que se pudran en la cárcel”

En la sesión del concejo deliberante uno de los temas a tratar Fue una resolución instando al Senado de la Nación al tratamiento del proyecto de ley extinción de dominio y repatriación de bienes luego de la explicación que brinda el edil Dr. Diego Feo quién tomó la palabra fue la concejal Carolina Sol Rodríguez de Unidad Ciudadana

Carolina sol Rodríguez luego de la Sesión hablamos con ella nos comentó que no escapa a la realidad y hablo sobre la corrupción, en general, y en particular sobre su espacio político, que es conocido por todos los medios el momento que están pasando algunos dirigentes claves del Kichnerismo en estos momentos más allá en lo que se puede creer o no.

Rodríguez tuvo una expresión fuerte que hizo que sus compañeros de los bloques de la oposición la felicitaran y apoyaran “ si hubo Corrupción “ Que se pudran en la cárcel” Después Nosotros somos militantes de un espacio político , de un proyecto político En el que creemos en que siempre hemos defendido, lo vamos a seguir haciendo y vamos a seguir defendiendo ese proyecto.

Los que realmente se compruebe que han manchado este espacio político, lo reitero que se pudran en la cárcel, condenamos a quien haya manchado el trabajo que se realiza desde el espacio político.

Ensucian un espacio donde muchos jóvenes militan y donde debemos reforzar las fuerzas para seguir creciendo.

Luego la entrevista paso a conversar sobre el resultado de la Sesión del Senado donde no fue aprobada la Despenalización del aborto y Carolina Rodríguez también se expidió Escucha los que dijo