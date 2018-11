Padres protestan por carteles con ideológica de genero en la escuela

El viernes por la tarde algunos padres se presentaron en la Escuela Nº 2 para cuestionar carteles que se encontraban pegados en el patio interno que se expresaban sobre Educación Sexual.

Los padres manifestaron que ya habían hablado anteriormente con la escuela, sobre este tipo de expresiones. Que presentaron una nota donde dejaron en claro que no aceptaran bajo ningún concepto la imposición ideológica en la sexualidad en sus hijos.

Lo que sucede que la escuela N ° 2 comparte patios y algunos espacios con la escuela secundaria, lo que produce algunas complicaciones.

Una de las mamas, Paola Brindo, manifestó que su hija le realizo algunas preguntas que le sorprendió y al preguntar de donde había sacado esas frases , su hija le contesto que había carteles en el patio de la escuela . Muy enojada la mamá dijo: “hablan de pene, de aborto, de distintos tipos de género que ella no comprendía le manifestó su hija”.

Las demás mamas señalaron que “Son tres carteles que hablan de ideología. Primero, es un proyecto que todavía no fue aprobado; segundo, del aborto que es una ley que fue rechazada, y tercero, que es un contenido no apto para niños tan pequeños”

La primer respuesta de la dirección del establecimiento escolar fue que que es un contenido de secundaria”,



La directora Viola recibió a los padres que estaban muy alterados por la situación, en la escuela estaba también la jefa Distrital Stella Ilvento, quien también hablo con los padres