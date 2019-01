Cardinale – Spadone ” No tenemos dialogo con el intendente”

En Tardes Informales la Dra. Vanesa Spadone y el Arq. Andrés Cardinale Bloque del Frente Renovador, hablaron sobre política nacional , “Masa no hace lo que a él le conviene sino que está tratando de armar un equipo para sacar el país adelante.” Comenzó el edil del Frente renovador. También hablaron que no tiene un candidato local hasta el momento.

Escucha lo que dijeron Spadone y Cardinale

Este es un año electoral y deja de ser un año ejecutivo, tal vez no, en nuestra ciudad porque acá nos chocamos todos los días con los vecinos y ellos demandan y te piden soluciones a los problemas diarios

En cuanto al trabajo diario en el HCD en esto momentos están trabajando en el presupuesto presentado por el ejecutivo.

En el extenso dialogo pasamos pro la aprobación de los cortes de calles por fiestas, las fiestas privadas no autorizadas por el cuerpo legislativo.

En cuanto al foro, manifestaron que está funcionando bien, tal vez los vecinos pretenden otras cuestiones que no es competencia del organismo vecinal.

Una de las ordenanzas que fue más que esperada fue la última, el plan de ordenamiento urbano y territorial ya que ayuda a ordenar nuestro partido y se espera que la Gobernadora la convalide.