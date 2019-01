Soychú Salto una empresa que crece, 500 empleados en planta, exporta a 10 países

Desde Saltoenred siempre tratamos de ir a la fuente Soychú empresa avícola de nuestra ciudad que siempre tuvo un perfil bajo, pedimos una entrevista y accedieron, pudimos recorrer la planta, una empresa en crecimiento que brinda 500 puestos de trabajo en el lugar. Tambien la palabra del Secretario Gremial Miguel Tapia

Escucha la entrevista

Soychu es una empresa familiar, así empezó a describir Joaquina Jauregui Jefa de recursos humanos. Esta empresa avícola esta posesionada en segundo lugar dentro del país. Reconoció que no desarrollan la comunicación. Durante el año pasado se tuvo algunos acontecimientos que no fueron favorables a la empresa, así mismo se tomó la decisión de no salir hacia la comunidad.

Jauregui siguió explicando que en mayo salieron con un doble turno en producción, que convirtieron en 500 puestos de trabajo, lo que implicó un gran crecimiento para la dotación de esta planta.

Souychu sigue apostando a este frigorífico en Salto, el predio tiene espacio para seguir creciendo y así se lo piensa hacer en el transcurso del año.

La empresa desde el área de recursos humanos está en contacto con la comunidad en ayudas solidarias que realizan a diferentes personas o entidades, visitas a la empresa de escuelas manteniendo un nexo permanente sobre todo con la escuela técnica, y agraria donde se trabaja sobre la responsabilidad social empresarial y así generar aportes educativos a la sociedad.

Se destaco es la relación empresa municipio, a pesar que se lo invito al intendente a recorrer la planta y nunca accedió, Soychú hace 14 años que está instalada y tal vez no se tomó la dimensión de lo que creció, de lo que se invirtió, y por eso insistimos en la invitación al jefe comunal, para que recorra y conozca la realidad de la empresa. Así mismo se trabaja en conjunto con el municipio y el resto de las empresas en todo lo que tiene que ver con fumigaciones y cuidados de medio ambiente.



Reconocieron la multa que la municipalidad oficio, “el año pasado estuvimos reunidos con la municipalidad sobre alertas de contaminación, de tratamientos de agua, entre medio de esos programas de trabajo anuales llego la multa sin haber terminado los plazos de trabajo propuestos, multa que fue apelada por al área de legales y seguridad e higiene de la empresa” añadió Joaquina Jauregui.

Parece que a la luz sale lo malo y no todo lo que en si es la empresa.

Quienes también nos esclarecieron algunos puntos claves fueron Nadia Yagnentkovsky, supervisora de rendering de subproductos, Noelia Santachiara Coordinadora de producción, y Sofia Sivori Responsable de calidad.

El olor que se siente en nuestra ciudad es el olor de la planta de subproductos. Arcor tiene como producto final galletitas, por lo tanto el olor es delicioso, así lo explicaron, en nuestra planta uno de los subproducto que se elabora es el aceite y harina de viseras y la harina de plumas, es un subproducto que se obtiene de todos los desechos del proceso, todo lo que no es apto para el consumo humano, se procesa. Es el olor característico de este tipo de mercadería.

El resto, el último eslabón de la cadena, pasa por una planta de tratamientos, que procesa, limpia, todo lo que se descarta de los diferentes procesamientos de la planta en sí y de los subproductos, el tratamiento fisicoquímico es común en las plantas como estás, una vez hechos todo lo que se indica, el agua restante se derrama al arroyo pero en condiciones correctas.

El proceso de faena es 100 por 100 eficiente no tiene desperdicios, hasta el resto (barro) se vende o utiliza para combustible.

La empresa creció mucho en estos últimos tiempos, se ha automatizado, el sector que más creció es el de trozado, cada sector tiene su supervisor, hoy se reforzó la calidad del producto, dando más importancia al mismo.

También destacamos que la integración de Soychu abarca todo el proceso, desde incubación, granjas, procesos de industrialización, molinos. Y durante este último año un pinto importante es la habilitación para la exportación a diez países.

Esto Dijo Miguel Tapia



Quien también dijo lo suyo fue el Secretario Gremial Miguel Tapia, quien como siempre expreso su opinión, diciendo que “Souychu es una empresa, que si bien tengo mis diferencias ya que defiendo los derechos de los trabajadores”, menciono Tapia y agrego que una planta como esta es muy importante para Salto, donde existen tantas mano de obra.

Haciendo un poco de historia el secretario gremial dijo “esta planta estuvo dirigida con gente sin escrúpulos, que no cumplía con ninguna medida de seguridad ambiental, como así también los trabajadores estaban todos en negro y donde el poder político era cómplice, de esa situación. Todas las empresas de Salto dan olores y tienen cosas que corregir pero la vamos a corregir como corresponde, no dejando en vilo a 500 trabajadores preocupados por su trabajo”.

Tapia culmino manifestando que mucho se maneja por amiguismo.