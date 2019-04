Informe de la Secretaria de seguridad Control de alcoholemia

INFORME NOCTURNIDAD SECRETARIA SEGURIDAD- DIRECCIÓN TRANSITO-. POLICÍA COMUNAL: tal como se viene desarrollando semanalmente, los organismos de mención, han desarrollado distintas actividades operativas, con el fin de normalizar la SEGURIDAD PUBLICA y el ORDEN URBANO.

– Con ese propósito, se realizaron operativos de interceptación vehicular en la noche-madrugada del día viernes 26 pasado, siendo que se detiene la marcha de un automóvil NISSAN de color blanco en calle Laprida y Arredondo. Sometido el conductor al TEST DE ALCOHOLEMIA, no siguiendo las indicaciones para las maniobras de verificación, resulto en vano la constatación de alcohol en sangre, en este caso, teniendo en cuenta que existe un malicioso proceder por parte de quien conduce, se toma de acuerdo a la legislación en vigencia como ALCOHOLEMIA PÒSITIVIA, reteniendo el rodado y trasladado al deposito municipal.

Esa misma noche en Avenida Dardo Lafalce casi esquina Italia, se nota la presencia de PICK- UP FORD RANGER de color verde, estacionada en la calle, a un metro y medio separado del cordón y sin ocupantes, por lo que existiendo un peligro potencial que sea embestida y agregada las condiciones climáticas en ese momento, se procede a su retención y traslado al deposito municipal.

– En la noche- madrugada del sábado 27, se inspecciono un local comercial del rubro BAR- POOL situado en calle DE LOS INMIGRANTES al 100, donde se pudo comprobar que el lugar NO POSEE HABILITACIÓN MUNICIPAL, NO POSEE LIBRETA SANITARIA, NO POSEE LICENCIA REBA PARA COMERCIALIZAR BEBIDAS ALCOHÓLICAS, siendo que al momento del control el lugar contaba con clientes ocasionales y bebiendo alcohol. Se procedió a la inmediata CLAUSURA y notificado al responsable de su presentación al órgano de intervención. Como consecuencia de lo actuado, todas las ACTUACIONES CONTRAVENCIONALES fueron giradas al JUZGADO DE FALTAS MUNICIPAL para que resuelva al respecto.

Así mismo se labro ACTA DE CONSTATACION por exceso de decibeles de sonidos a la vía publica de un BAR- PUB .