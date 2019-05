Recibimos y publicamos EVITA: POR SUERTE TRASCIENDE UN PARTIDO. Y TRASPASA LAS FRONTERAS

EVITA: POR SUERTE TRASCIENDE UN PARTIDO. Y TRASPASA LAS FRONTERAS

Feliz cumple Compañera gritaran los peronistas!!!. Honrarán tu nombre en silencio los Radicales. Mujeres independientes reconocerán tu obra. Flameará tu rostro en alguna bandera de la Izquierda. Los viejitos más humildes mirarán tu rostro tirándole un besito a la pasada a la foto que cuelga en su rancho.

Las más jóvenes te llevarán en alguna remera con la cara de Madonna. Muchos mirarán tu imagen mientras marchan por derechos por la 9 de Julio (imagen que desde que asumió Cambiemos no la volvieron a iluminar, sin saber que ella brilla por sí misma). Y obvio muchos políticos sacaran su traje de oportunistas y se pegaran el pecho.

Todas estas cosas que parecen imposibles ocurran juntas pasarán porque Evita no se discute. Porque trasciende las barreras ideológicas, cruza las fronteras geográficas y se convierte en icono mundial de la entrega y la justicia social.

Porque EVITA es única, es nuestra. Es amor y odios, pero ambas cosas con pasión, porque la pasión impregnó su vida.

La historia ya la juzgo.

Los Argentinos tenemos una enorme deuda: “levantar tu nombre y llevarla como bandera a la victoria”. Porque no dudo que para vos, esa victoria debería ser NI UN SOLO NIÑO MAS POBRE, NI UN VIEJO MAS CON HAMBRE.

Daniel Spadone.