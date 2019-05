Daniel Spadone “Cambiemos el peor gobierno de la historia “

En Tardes Informales estuvo Daniel Spadone se lo vio más maduro políticamente habló sobre la actualidad sobre la posibilidad de que Migliaro se presente en estas elecciones.

Spadone expreso que el gobierno de Macri se va a recordar como el peor gobierno La historia Según Daniel Spadone del Frente Renovador no debería haber elecciones cada dos años Debería ser cada 4 años, es un cambio, es un gasto de tiempo , de plata , Un solo año de gestión y el otro ya es política.

Escucha lo que dijo

Es una falencia que tiene el gobierno de Cambiemos de no hacer una reforma política en realidad expresó Spadone no hizo una reforma educativa, no hizo una reforma económica, ni social, no hizo nada en este gobierno

Así mismo comento el ciudadano piensan en los cambios que hacen los políticos en estar en diferentes estratos políticos.

En cuanto al intendente dijo que lo llamé para el cumpleaños estuvieron distanciados, siente una que fue una relación especial porque su familia fueron amigas durante mucho tiempo y la política los alejo.

En la misma entrevista explicó que no podemos desperdiciar la gente, que sabe que gobernó , que tiene experiencia y si tanto lo Llama a Alessandro o Migliaro u otro político lo escucharía porque son grandes en la historia de Salto, por el otro lado también comentó que esta noche el miércoles 7 iria a cenar con doctor Burgos Y que todos deberían Escuchar , dialogar pero no estar amontonados .

E insistió en que en el municipio de Salto tendría que ganar una mujer, debería participar una mujer porque es fuerte, es la que sabe que pasan en las escuelas, que pasa en los hogares, que pasa en los trabajos, tiene una sensibilidad mayor ante algunas cuestiones que los hombres no tenemos .

Finalizando con la entrevista volvió a criticar duramente el gobierno de Cambiemos contando su experiencia de vivir en la Ciudad Porteña y ver tanta gente dormir en las calles hacía muchos años no se veía.